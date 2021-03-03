لبنان.. السفيرة الأمريكية تجتمع بوزير المالية لبحث الأوضاع الاقتصادية

أجرى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني محادثات مع سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان Dorothy Shea حيث تم البحث في الأوضاع العامة والمالية في البلاد.

وبعد الاجتماع، أوضحت شيا أنها ناقشت مع وزني "مواضيع ذات اهتمام مشترك، فيما نحاول مساعدة الشعب اللبناني على معالجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها".

وتعيش لبنان أزمات إقتصادية طاحنة حيث وصل سعر الدولار لـ عشرة الاف ليرة لبنانية وهناك حالة غضب شعبية كبيرة وعلى وقع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، واستمرار تردّي الأوضاع المعيشية، وغياب أي حلول ممكنة، عادت تحركات المحتجين إلى الشارع في أكثر من منطقة من الشمال الى الجنوب. في حين شهدت محلات الأغذية إقبالًا كثيفًا من المواطنين متأثرين بالأخبار عن ارتفاع سعر صرف الدولار ودخول البلاد عقبة المجهول.



