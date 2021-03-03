لن أخذل من انتظروني.. بابا الفاتيكان: سأزور العراق رغم الهجمات الصاروخية

أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أنه سيقوم بزيارته إلى العراق المقررة الجمعة المقبلة رغم الهجمات الصاروخية المتكررة، مضيفًا "لا أستطيع أن أخذل من انتظروني".





ويواجه العراقيون تحديات كبرى بينما يستعدون لاستقبال البابا فرنسيس في بلادهم في نهاية الأسبوع، من موجة ثانية من وباء كوفيد-19 الى نقص في الخدمات ووقوع هجمات صاروخية واحتجاجات دامية.





وقال أحد المسؤولين المكلفين من قبل رئاسة الجمهورية بتنظيم مراسم الزيارة "نحن سعداء بقدوم البابا فرنسيس لكنه سيصل في وقت لحد ما معقد بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.





وبدأت هذه "الفترة المعقدة نوعا ما"، مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا قبل أسابيع وبلغت أكثرة من أربعة الآف حالة يوميا بينهم سفير الفاتيكان في العراق المونسينور ميتيا ليسكوفار، بعدما كانت بضع مئات.





ويثير تزايد معدلات الإصابة مخاوف من أن تصبح التجمعات مصدرا لتفشي المرض.

من جهته، تلقى البابا (84 عاما) وعشرات الصحفيين ومسؤولي الكنيسة المرافقين له اللقاح كإجراء وقائي، فيما لم يبدأ العراق بعد حملة تلقيح لمواطنيه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.





وحدد منظمو الزيارة البابوية وسط حرص شديد، عدد الأماكن التي ستخصص لإقامة الصلوات في ظل عدم تقيد غالبية العراقيين بوضع الكمامات الواقية وإرشادات التباعد الجسدي.

وسيستقبل ملعب فرنسو حريري في أربيل (20 الف مقعد) أربعة الآف شخص فقط لحضور قداس الأحد، وفق منظمي الزيارة. كما لن يسمح للبابا بالتجول بين حشود الجماهير كما يفعل عادة.





على الصعيد ذاته، بدأت السلطات منذ أسبوعين فرض إجراءات صحية مشددة شملت حظر التجول خلال أيام الجمعة السبت والأحد من كل أسبوع، لكنها ستمدد ليوم أضافي خلال زيارة البابا، وفقا لمصدر رسمي.



