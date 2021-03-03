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برلمان

سؤال لوزيرة الثقافة حول دعم السينما وتطوير المسرح وتمويل اليونسكو للمشروعات الثقافية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:06 م
النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب
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معتز الخصوصى
 تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال لوزيرة الثقافة عما قدمته الوزارة لدعم السينما المستقلة وخطة الدولة في تطوير المسارح العامة واستغلالها لرفع الوعي والثقافة العامة؟

وقالت النائبة فاطمة سليم فى بيان صحفى لها أنه بعد أزمة الكورونا تأثر قطاع الثقافة بشكل كبير وخصوصا العاملين بالعديد من مجالاته مثل السينما وقصور الثقافة والمسارح، فماذا قدمنا لهؤلاء ؟ وما هي خطتنا كى تستعيد القوة الناعمة عافيتها وتؤدى دورها وتأثيرها بالشكل المطلوب؟

وتابعت : الصندوق الدولي للتنوع الثقافي التابع لليونسكو في بداية الشهر الحالي أطلق الدعوة الثانية عشرة لطلبات التمويل لعام 2021، وإشارة البدء في تمويل 6 مشروعات لدعم الفنون والصناعات الإبداعية المتضررة في عدد من البلدان النامية، فماذا قدمت الوزارة بهذا الصدد لاستحقاق التمويل؟ وخصوصا بعد إشادة اليونسكو في تقريرها " دليل رسم السياسات الكفيلة بتعزيزمرونة قطاع الابداع" بمبادرة الثقافة بين يديك" التي دشنتها الوزارة وقت ازمة الكورونا حيث قامت بتدشين قناة بث مباشر عبر اليوتيوب والفيس بوك تمت زيارتها 11.5 مليون مرة من 25 دولة مختلفة؟

واختتمت:لقد أثبتت استراتيجية تطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الصناعات الثقافية فاعليتها وقت أزمة الكورونا الأولى، ماذا آل اليه هذا المشروع وكيف تعتزم الوزارة تطويره وتعظيم الاستفادة منه؟
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