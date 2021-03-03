جامعة النهضة: افتتاح المستشفى الجامعي خلال أسابيع.. وسنحدث نقلة جديدة في صعيد مصر

قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن المستشفى الجامعي يتم افتتاحها قريبا خلال أسابيع، وستتجاوز الـ200 سرير والتي ستكون على مراحل الأولى منها سيكون 15 سريرا.

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وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، الأمتحان سيمثل نقلة في صعيد مصر كمستشفى جامعي وبالتالي ستكون بالجودة المتميزة بالتعاون مع جامعة في فينا كاشراف كما سنقدم خدمة متميزة لإدارة الصعيد كما ستكون فرصة للطلاب للتدريب.

بينما كان قد صرح الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن التطورات بجامعة النهضة فيما يخص التعليم الهجين تنصب على إمكانيات الجامعة و"السوفت وير"، فتقوم الجامعة بعدة تجارب ومن ثم يتم التعديل على السلبيات وتطوير الأنظمة إلى أن نصل إلى مرحلة ليست بالكمال لكنها الأفضل، ويمكن القول إن الإمكانيات بالنسبة للجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية جيدة جدا.

وأضاف "الملاحي"، في تصريح سابق": "بوجود الطلاب جزء من الوقت داخل الكليات تمكنا من التغلب على أزمة طلاب الكليات العملية مع التعليم الهجين حتى نكون قادرين على تحقيق التباعد المطلوب، ولكن لا يزال الطلاب فى الكليات العملية في حاجة لوقت أطول لذا نرجو أن تمر هذه الجائحة على خير ويعود الطلاب مرة أخرى بصورة كاملة".

وأشار إلى أنه يعتبر هذه الفترة مرحلة متميزة لعلاقة الطلاب ببعضهم وعلاقتهم بإدارة الجامعة بالمصداقية في التعامل مع الطلاب، متابعا: "الطالب هو ابن الجامعة وهو ناضج وذكي بطبيعته ويعى ما هو صالح له، فعندما يجد أن إدارة الجامعة تحافظ عليه وتبحث له عن الأفضل دائما يقوم بمساعدتها".