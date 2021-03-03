ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة النهضة: افتتاح المستشفى الجامعي خلال أسابيع.. وسنحدث نقلة جديدة في صعيد مصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:08 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني

قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن المستشفى الجامعي يتم افتتاحها قريبا خلال أسابيع، وستتجاوز الـ200 سرير والتي ستكون على مراحل الأولى منها سيكون 15 سريرا.

اقرأ ايضا:

منتصف مارس.. البحث العلمي تعلن انطلاق بمسابقة الرياضيات فى كل مكان


وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، الأمتحان سيمثل نقلة في صعيد مصر كمستشفى جامعي وبالتالي ستكون بالجودة المتميزة بالتعاون مع جامعة في فينا كاشراف كما سنقدم خدمة متميزة لإدارة الصعيد كما ستكون فرصة للطلاب للتدريب.

 

بينما كان قد صرح الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن التطورات بجامعة النهضة فيما يخص التعليم الهجين تنصب على إمكانيات الجامعة و"السوفت وير"، فتقوم الجامعة بعدة تجارب ومن ثم يتم التعديل على السلبيات وتطوير الأنظمة إلى أن نصل إلى مرحلة ليست بالكمال لكنها الأفضل، ويمكن القول إن الإمكانيات بالنسبة للجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية جيدة جدا.

 

وأضاف "الملاحي"، في تصريح سابق": "بوجود الطلاب جزء من الوقت داخل الكليات تمكنا من التغلب على أزمة طلاب الكليات العملية مع التعليم الهجين حتى نكون قادرين على تحقيق التباعد المطلوب، ولكن لا يزال الطلاب فى الكليات العملية في حاجة لوقت أطول لذا نرجو أن تمر هذه الجائحة على خير ويعود الطلاب مرة أخرى بصورة كاملة".

 

وأشار إلى أنه يعتبر هذه الفترة مرحلة متميزة لعلاقة الطلاب ببعضهم وعلاقتهم بإدارة الجامعة بالمصداقية في التعامل مع الطلاب، متابعا: "الطالب هو ابن الجامعة وهو ناضج وذكي بطبيعته ويعى ما هو صالح له، فعندما يجد أن إدارة الجامعة تحافظ عليه وتبحث له عن الأفضل دائما يقوم بمساعدتها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة: كلية هندسة تعلن موعد الامتحانات العملية.. وتحديد شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم التاريخ

حسام الملاحي: الجامعات المصرية طبقت التعليم الهجين في زمن قياسي ببراعة

جامعة النهضة: تعديل سلبيات التعليم الهجين من واقع التجربة

رئيس جامعة النهضة: افتتاح جامعات جديدة يمثل طفرة في التعليم العالي بمصر

الامتحانات بالجامعات الخاصة.. جولة تفقدية لوزير التعليم العالي.. تثبيت فرق طبية وتقليل الكثافات باللجان.. وإجراءات احترازية صارمة

ترشيحاتنا

متوحشة ولا تؤثر بها اللقاحات.. تطور خطير لطفرة كورونا التي ظهرت في نيويورك

مصابان بـ"شلل سفلي".. توأم بني مزار المخترع: نحلم بمقابلة الرئيس السيسي .. شاهد

ضحكة صلاح تسيطر على مران ليفربول قبل مواجهة تشيلسي

الأرصاد تكشف عن سقوط الأمطار في هذه المناطق .. تفاصيل

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

بتمرينات شاقة..رانيا يوسف تستعرض لياقتها من الجيم

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021