محافظ كفر الشيخ يتابع حملات إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة.. صور

شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والأرصفة المخالفة والإعلانات غير المرخصة والمنتهي ترخيصها، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.





وشدد محافظ كفر الشيخ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة.





وأشرف المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، علي أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالمدينة، بالتنسيق مع قسم الإشغالات.





كما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الاشغالات بقرية الحرية، والعمارات السكنية بالمنطاوى، وايضًا بالمحطة وشارع السوق، بالتعاون مع قسم الدعاية والاعلان، وبالتنسيق مع قسم الاشغالات.





ووجه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين.