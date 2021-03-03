تعيين عبد الحميد البركاوي وكيلا لوزارة الري بالمنيا

أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قرارا بتعيين المهندس عبد الحميد البركاوى وكيلا لوزارة الرى والموارد المائية بمحافظة المنيا خلفا للمهندس عمر درويش والذى كان يعمل قائما باعمال وكيل وزارة الرى للمحافظة منذ عام.
وتقلد البركاوى عدة مناصب منها رئيس رى شرق سمالوط ورئيس قطاع الموارد المائية ثم رئيس الإدارة العامة للمتابعة والتخطيط الى ان تولى منذ عدة اشهر وكيلا للمديرية وصدر له قرار وزير الري بتوليه منصب وكيل الوزارة بالمحافظة.
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وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تولى اهتمامًا كبير بالصعيد، بشكل عام ومحافظة المنيا، بشكل خاص وذلك من خلال العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مشروع مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لاستهداف اكثر من 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك خلال استقباله لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضمن توجيهات وزير التنمية المحلية لاشراك نواب البرلمان والشيوخ في مناقشة وحل جميع التحديات والمشاكل التي تهم المواطنيين.
حيث بحث المحافظ مع النواب عددا من الموضوعات، والاحتياجات والمشروعات المتعلقة بالخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة.
استعرض المحافظ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة الى أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى انه تم تحديد احتياجات تلك القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب - الصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات).
كما ناقش المحافظ العديد من القضايا التي تهم المواطنين، مؤكدًا المامه الكامل بجميع متطلبات واحتياجات المواطنين، وسعيه لحل تلك العقبات بما يسهم في إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين، بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، الذين يعدوا عين المواطن في دولة تحكمها أسس الديموقراطية العريقة والإصيلة.