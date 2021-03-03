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محافظات

تعيين عبد الحميد البركاوي وكيلا لوزارة الري بالمنيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:50 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قرارا بتعيين المهندس عبد الحميد البركاوى وكيلا لوزارة الرى والموارد المائية بمحافظة المنيا خلفا للمهندس عمر درويش والذى كان يعمل قائما باعمال وكيل وزارة الرى للمحافظة منذ عام.

وتقلد البركاوى عدة مناصب منها رئيس رى شرق سمالوط ورئيس قطاع الموارد المائية ثم رئيس الإدارة العامة للمتابعة والتخطيط الى ان تولى منذ عدة اشهر وكيلا للمديرية وصدر له قرار وزير الري بتوليه منصب وكيل الوزارة بالمحافظة. 

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وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تولى اهتمامًا كبير بالصعيد، بشكل عام ومحافظة المنيا، بشكل خاص وذلك من خلال العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مشروع مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لاستهداف اكثر من 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

  جاء ذلك خلال استقباله لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضمن توجيهات وزير التنمية المحلية لاشراك نواب البرلمان والشيوخ في مناقشة وحل جميع  التحديات والمشاكل التي تهم المواطنيين. 

حيث بحث المحافظ مع النواب عددا من الموضوعات، والاحتياجات والمشروعات المتعلقة بالخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة.

  استعرض المحافظ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة الى أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى انه تم تحديد احتياجات تلك القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب - الصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات).

  كما ناقش المحافظ العديد من القضايا التي تهم المواطنين، مؤكدًا المامه الكامل بجميع متطلبات واحتياجات المواطنين، وسعيه لحل تلك العقبات بما يسهم في إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين، بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، الذين يعدوا عين المواطن في دولة تحكمها أسس الديموقراطية العريقة والإصيلة.

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