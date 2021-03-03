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أخبار العالم

كورونا ينتشر بين عرب إسرائيل.. وتل أبيب تدرس إغلاق رابع قبل انتخابات الكنيست

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:43 م
كورونا ينتشر بين
كورونا ينتشر بين عرب إسرائيل
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سمر صالح
تدرس إسرائيل إغلاقا رابعا قبل الانتخابات المقررة في 23 الشهر الحالي بعد الحديث عن اكتشاف طفرة جديدة بعد تسجيل إصابات بطفرة نيويورك .

وقال منسق مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل، بروفيسور "نحمان أش"، إن "ثمة احتمالا لأن نوصي بفرض إغلاق رابع قبل الانتخابات"، التي ستجري في 23 مارس الحالي، وذلك وفقا لمستوى انتشار الفيروس.

في غضون ذلك اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، تسجيل 4265 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الاخيرة نصفهم تقريبا دون سن 19 عاما، إثر إجراء 91,122 فحصا لـ كورونا، وانخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس إلى 4.8%.

وذكرت معطيات وزارة الصحة، اليوم، أن 40% من المصابين الجدد بـ كورونا هم من المجتمع العربي. 

واضافت أن نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس في المجتمع العربي خلال الأسبوع الحالي وصلت إلى 14.2% بينما النسبة في إسرائيل هي 6.2%.

وفي هذه الأثناء، سجل مُعامل تناقل العدوى (R)، وهو المؤشر الذي يدل على عدد الأشخاص الذين يصابون بالعدوى من شخص واحد، ارتفاعا اليوم، وخاصة في المجتمع العربي، حيث ارتفع إلى 1.12، وبشكل عام 0.99 وفي المجتمع الحريدي 0.86، حسبما ذكر تقرير شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وقال منسق كورونا في المجتمع العربي، أيمن سيف، للإذاعة العامة الإسرائيلي "كان"، اليوم، إن تزايد انتشار الفيروس في المجتمع العربي نجم على ما يبدو من وصول الطفرة البريطانية إلى البلاد.
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