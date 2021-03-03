ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

امرأة سورية تقتل قائد ميليشيا موالية لإيران بمدينة حلب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:53 م
حجي باقر
حجي باقر
Advertisements
قسم الخارجي
أقدمت امرأة سورية، أمس الثلاثاء، على قتل قائد إحدى أبرز القوات الإيرانية في محافظة حلب.

وقالت مصادر إعلامية محلية، إن امرأة قتلت قائد قوات “لواء الباقر” الإيرانية الذي يدعى “خالد الحسن” والملقب بـ”حجي باقر”، في محافظة حلب.

وأوضحت المصادر، أن المرأة وجهت عدة طعنات باستخدام سكين لـ “حجي باقر” وأردته قتيلًا، حيث لم يتم معرفة أسباب القتل حتى الآن.
وذكرت المصادر أن قوات النظام وإيران لاحقت المرأة وتمكنت من القبض عليها واقتيادها إلى مكان مجهول، دون معرفة مصيرها حتى الآن، كما شهد “المرجة” في محافظة حلب استنفارًا أمنيًّا من قِبل قوات النظام وإيران.

والجدير ذكره تنتشر في محافظة حلب، قوات مدعومة وتابعة لإيران، وتقوم بعمليات سرقة وسطوا، دون النظر إلى تواجد النظام السوري في المنطقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحرس الثوري الإيراني ينفي سقوط قتلى في سوريا.. ويهدد إسرائيل برد قوي

سوريا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ إسرائيلية | تفاصيل

بـ ميليشيا قاسم سليماني.. إيران تعزز قواتها على الحدود السورية العراقية

تقرير مخابراتي: إيران تسعى لهجمات ضد قوات أمريكية في سوريا

ترشيحاتنا

بسبب التكدس على سلم الخروج.. سقوط 7 طلاب بعد خروجهم من الامتحان

فيديو جراف| لو رخصتك منتهية هتدفع 3 آلاف جنيه.. غرامات مالية في قانون المرور

متوحشة ولا تؤثر بها اللقاحات.. تطور خطير لطفرة كورونا التي ظهرت في نيويورك

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021