امرأة سورية تقتل قائد ميليشيا موالية لإيران بمدينة حلب

أقدمت امرأة سورية، أمس الثلاثاء، على قتل قائد إحدى أبرز القوات الإيرانية في محافظة حلب.





وقالت مصادر إعلامية محلية، إن امرأة قتلت قائد قوات “لواء الباقر” الإيرانية الذي يدعى “خالد الحسن” والملقب بـ”حجي باقر”، في محافظة حلب.





وأوضحت المصادر، أن المرأة وجهت عدة طعنات باستخدام سكين لـ “حجي باقر” وأردته قتيلًا، حيث لم يتم معرفة أسباب القتل حتى الآن.

وذكرت المصادر أن قوات النظام وإيران لاحقت المرأة وتمكنت من القبض عليها واقتيادها إلى مكان مجهول، دون معرفة مصيرها حتى الآن، كما شهد “المرجة” في محافظة حلب استنفارًا أمنيًّا من قِبل قوات النظام وإيران.





والجدير ذكره تنتشر في محافظة حلب، قوات مدعومة وتابعة لإيران، وتقوم بعمليات سرقة وسطوا، دون النظر إلى تواجد النظام السوري في المنطقة.



