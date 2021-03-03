جامعة النهضة ببني سويف: لدينا خطة طموحة للدور المجتمعي في استكمال تطوير المحافظة.. وافتتاح المستشفى الجامعي خلال أسابيع.. وسنحدث نقلة جديدة في صعيد مصر

رئيس جامعة النهضة:

لدينا خطة طموحة للدور المجتمعي في استكمال تطوير بني سويف

افتتاح المستشفى الجامعي خلال أسابيع.. وسنحدث نقلة جديدة في صعيد مصر

جامعة النهضة: تعديل سلبيات التعليم الهجين من واقع التجربة

قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن الجامعة على مدار العامين ونصف الماضيين، عمدت أن يكون لها دور مؤثر في مدينة بني سويف، والتي تعد مدخل الصعيد، خاصة أن موقعها مميز بين الصعيد والقاهرة، حيث كان أول لقاء بيننا وبين المحافظ السابق، أكدنا أن الجامعة تسعى إلى تطوير هذه المدينة وبالفعل تم البدء كنقلة مجتمعي في المحافظة.

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وأضاف "الملاحي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الجامعة ساهمت في إعادة تجميل مدينة بني سويف وشوارعها وميادينها، مشيرا إلى أنه ما زالت هناك خطة طموحة مع الدكتور محمد هاني، المحافظ الحالي، على نفس وتيرة المحافظ السابق لإكمال ما تم البدء به بالإضافة إلى مجموعة من التنفيذيين والتشريعيين في المدينة بالكامل ليكون للجامعة دور فعال في جميع مناحي المحافظة من نظافة وتجميل وصحة كما تم تطوير ما يتجاوز الـ10 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن الجامعة استطاعت أن تقدم الدعم لصندوق المحافظة الذي خصصه المحافظ للكوارث مثل جائحة كورونا، لافتا إلى أن المستشفى الجامعي يتم افتتاحه قريبا خلال أسابيع، وقوامه سيتجاوز يتجاوز 200 سرير و15 سريرا كمرحلة أولى.

وأوضح "الملاحي" أن المستشفى سيمثل نقلة في صعيد مصر، كمستشفى جامعي، وبالتالي سيكون بجودة متميزة بالتعاون مع جامعة في فيينا كإشراف، كما سيقدم خدمة متميزة لإدارة الصعيد، كما ستكون فرصة للطلاب للتدريب.

وصرح الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، في وقت سابق، بأن التطورات بجامعة النهضة فيما يخص التعليم الهجين تنصب على إمكانيات الجامعة و"السوفت وير"، فتقوم الجامعة بعدة تجارب ومن ثم يتم التعديل على السلبيات وتطوير الأنظمة إلى أن نصل إلى مرحلة ليست بالكمال لكنها الأفضل، ويمكن القول إن الإمكانيات بالنسبة للجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية جيدة جدا.

وأضاف: "بوجود الطلاب جزءا من الوقت داخل الكليات تمكنا من التغلب على أزمة طلاب الكليات العملية مع التعليم الهجين حتى نكون قادرين على تحقيق التباعد المطلوب، ولكن لا يزال الطلاب فى الكليات العملية في حاجة لوقت أطول لذا نرجو أن تمر هذه الجائحة على خير ويعود الطلاب مرة أخرى بصورة كاملة."

وأشار إلى أنه يعتبر هذه الفترة مرحلة متميزة لعلاقة الطلاب ببعضهم وعلاقتهم بإدارة الجامعة بالمصداقية في التعامل مع الطلاب، مؤكدا أن الطالب هو ابن الجامعة وهو ناضج وذكي بطبيعته ويعى ما هو صالح له، فعندما يجد أن إدارة الجامعة تحافظ عليه وتبحث له عن الأفضل دائما يقوم بمساعدتها.