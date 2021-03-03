العاملون بكلية السياحة يشكرون رئيس جامعة بني سويف لتحسين أوضاعهم المالية

أهدى العاملون بكلية السياحة والفنادق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، نسخة من كتاب الله المصحف الشريف تعبيرًا عن خالص شكرهم وتقديرهم له، خاصة بعد إعلانه الانتهاء من التسويات لعدد 218 من العاملين الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين أوضاعهم المالية.





وأكد الدكتور منصور على حرص الجامعة المستمر بالارتقاء بمستوى المنظومة الإدارية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة، ومراعاة مصالح الموظفين والارتقاء بالمستوى المادي من ناحية والمستوى الإداري من ناحية أخرى من خلال التدريب المستمر في كافة المجالات الإدارية الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حسن سير العمل بالجامعة.





من جانبهم أعرب العاملون عن شكرهم لرئيس الجامعة لما يوليه من دعم واهتمام بهم في كافة المجالات والتي تصب في مصلحتهم ومنها دعمهم لاستكمال دراستهم بالشعب والبرامج بدعم 20 % تشجيعًا لهم.





جدير بالذكر، سبق وقد أعلن رئيس الجامعة عن زيادات مالية للعاملين خلال اجتماعه الأخير بمديري الكليات، كما أعلن عن ورود موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية على التسويات للعاملين بالجامعة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، على أن يتم التسكين على المستويات الوظيفية طبقا لقانون الخدمة المدنية.



