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الأوقاف: 23% زيادة في أرباح وإيرادات الهيئة في 8 أشهر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:01 م
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
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عبد الرحمن محمد
 حققت هيئة الأوقاف المصرية في إيراداتها وأربحاها الاستثمارية في الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي من 1/ 7/ 2020 م وحتى 28/ 2/ 2021  بنسبة نمو بلغت 23 % زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي .

وقالت الوزارة : بلغت إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف الاستثمارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي من 1/ 7/ 2020 م وحتى 28/ 2/ 2021 م مليارًا وسبعين مليونًا جنيه بزيادة تقدر بـ (197 ) مليون جنيه عن نفس الفترة من  العام المالي الماضي .

وأوضحت: حققت إيرادات شهر فبراير2021 م نسبة نمو قدرها (39 %) بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، وهو ما يحقق أغراض الوقف ، ويمكن الوزارة من تحقيق شروط الواقفين ، ويعظم من شأن الوقف في خدمة المجتمع بفضل الله (عز وجل) ، ثم بفضل عناية الدولة بالوقف ، وعمل وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية على حسن استثماره واستيفاء حقوقه.


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