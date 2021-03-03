الأوقاف: 23% زيادة في أرباح وإيرادات الهيئة في 8 أشهر

حققت هيئة الأوقاف المصرية في إيراداتها وأربحاها الاستثمارية في الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي من 1/ 7/ 2020 م وحتى 28/ 2/ 2021 بنسبة نمو بلغت 23 % زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي .





وقالت الوزارة : بلغت إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف الاستثمارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي من 1/ 7/ 2020 م وحتى 28/ 2/ 2021 م مليارًا وسبعين مليونًا جنيه بزيادة تقدر بـ (197 ) مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي .





وأوضحت: حققت إيرادات شهر فبراير2021 م نسبة نمو قدرها (39 %) بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، وهو ما يحقق أغراض الوقف ، ويمكن الوزارة من تحقيق شروط الواقفين ، ويعظم من شأن الوقف في خدمة المجتمع بفضل الله (عز وجل) ، ثم بفضل عناية الدولة بالوقف ، وعمل وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية على حسن استثماره واستيفاء حقوقه.



