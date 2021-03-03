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محافظات

رئيس مدينة رأس سدر يتفقد مشروعات الرصف والتجميل بالشوارع

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:32 م
صدى البلد
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ايمن محمد
تابع المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر مشروعات الخطة الاستثمارية و التي تشمل عدد من مشروعات التجميل و الرصف و إنشاء و رفع كفاءة الطرق الجديدة.

 حيث تفقد رئيس مدينة راس سدر نسب التنفيذ الخاصة بمشروع تجميل و تطوير منطقة السوق التجاري بالإضافة لمتابعة قرب الانتهاء منه وفقا للمواعيد المحددة مشددًا علي مراعاة المنظر الحضاري بما يناسب المدينة كأحد المقاصد السياحية .

 وأكد رئيس مدينة راس أنه جاري العمل بطريق رأس سدر ابو صويرة الفرعي وفقا للمدة الزمنية المحددة و جاري تكملة رصف منطقة تقسيم حي الزيتون السياحي و استكمال المرحلة الثالثة من حديقة الطفل بجوار قصر ثقافة رأس سدر .

و أشار حمادة إلي أنه تم البدء بالمرحلة الأولي من تطوير شامل لطريق القري السياحية و إنارته بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء و هيئة التنمية السياحية وفقًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء .
 اقرا ايضا : 
 
رئيس مدينة رأس سدر يتفقد مشروعات الرصف والتجميل بالشوارع
رئيس مدينة رأس سدر يتفقد مشروعات الرصف والتجميل بالشوارع
رئيس مدينة رأس سدر يتفقد مشروعات الرصف والتجميل بالشوارع
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