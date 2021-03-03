رئيس مدينة رأس سدر يتفقد مشروعات الرصف والتجميل بالشوارع

تابع المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر مشروعات الخطة الاستثمارية و التي تشمل عدد من مشروعات التجميل و الرصف و إنشاء و رفع كفاءة الطرق الجديدة.





حيث تفقد رئيس مدينة راس سدر نسب التنفيذ الخاصة بمشروع تجميل و تطوير منطقة السوق التجاري بالإضافة لمتابعة قرب الانتهاء منه وفقا للمواعيد المحددة مشددًا علي مراعاة المنظر الحضاري بما يناسب المدينة كأحد المقاصد السياحية .





وأكد رئيس مدينة راس أنه جاري العمل بطريق رأس سدر ابو صويرة الفرعي وفقا للمدة الزمنية المحددة و جاري تكملة رصف منطقة تقسيم حي الزيتون السياحي و استكمال المرحلة الثالثة من حديقة الطفل بجوار قصر ثقافة رأس سدر .





و أشار حمادة إلي أنه تم البدء بالمرحلة الأولي من تطوير شامل لطريق القري السياحية و إنارته بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء و هيئة التنمية السياحية وفقًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء .