مونيكا حنا: إتاحة التاريخ هي الهدف الرئيسي في توثيق التراث.. فيديو

قالت الدكتورة مونيكا حنا، القائم بأعمال عميد كلية الاثار بالأكاديمية العربية بأسوان، إنها منذ صغرها وهى تهتم بعلم المصريات، وحتى إنها تدين إلى والديها لحرصهم على مصاحبتها هي وأشقائها إلى المواقع التاريخية، منوها إلى أنها تخرجت من مدرسة رمسيس للبنات فكانت تلك المدرسة تراثية فكان عمرها يصل إلى أكثر من 100 عام.





وأضافت "القائم بأعمال عميد كلية الاثار بالأكاديمية العربية بأسوان"، عبر زوم فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أنها كانت تهتم بالقراءة منذ صغرها فساعدتها على توسيع الافاق، كاشفة أن والدتها شجعتها علي دراسة ما تحبه ومن وراء هذا التشجيع حولت من علمي رياضة إلى علمى المصريات، معقبا "دا كان احسن قرار اخدته في حياتى"، متابعا أن من المهم متابعة أولياء الأمور ميول أولادها.







وأشارت "مونيكا حنا"، إلى أن الطالب الذى يدرس الدراسة التى ترضى ميوله فيدرس بابداع والاخلاص لتلك الدراسة، مضيفة أن من عوامل نجاحها فى هذا المجال أستاذة الجامعة التى قاموا بالاشراف عليها ومنهم: الدكتورة فايزة هيكل والدكتورة سليمة إكرام، وبالفعل كانوا أفضل من درسوا لها علم الاثار.





وأكدت، أن لا يجب الحديث عن توثيق التراث المصري دون استخدام التكنولوجيا، فيوجد الان العديد من البرامج التى تتيح الحفاظ على المتاحف والسجلات والمخازن الاثرية المختلفة، مشيرة إلى أن في ظل جائحة كورونا أًبحت الحوكمة الالكترونية أن تتيح العديد من المصادرة والكتب التاريخية من أهم المكتبات إلكترونيا.





وأوضحت أن الهدف الرئيس لتوثيق التراث هو الاتاحة لجميع الأشخاص أن يتمتعوا بمعرفة هذا التاريخ العظيم، مؤكدة أن يوجد العديد من الأصوات المسجلة لهذا التاريخ للأشخاص الأمية.

