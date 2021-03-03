ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مونيكا حنا: إتاحة التاريخ هي الهدف الرئيسي في توثيق التراث.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:09 م
مونيكا حنا
مونيكا حنا
Advertisements
ياسمين القصاص
قالت الدكتورة مونيكا حنا، القائم بأعمال عميد كلية الاثار بالأكاديمية العربية بأسوان، إنها منذ صغرها وهى تهتم بعلم المصريات، وحتى إنها تدين إلى والديها لحرصهم على مصاحبتها هي وأشقائها إلى المواقع التاريخية، منوها إلى أنها تخرجت من مدرسة رمسيس للبنات فكانت تلك المدرسة تراثية فكان عمرها يصل إلى أكثر من 100 عام.

وأضافت "القائم بأعمال عميد كلية الاثار بالأكاديمية العربية بأسوان"، عبر زوم فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أنها كانت تهتم بالقراءة منذ صغرها فساعدتها على توسيع الافاق، كاشفة أن والدتها شجعتها علي دراسة ما تحبه ومن وراء هذا التشجيع حولت من علمي رياضة إلى علمى المصريات، معقبا "دا كان احسن قرار اخدته في حياتى"، متابعا أن من المهم متابعة أولياء الأمور ميول أولادها.

وأشارت "مونيكا حنا"، إلى أن الطالب الذى يدرس الدراسة التى ترضى ميوله فيدرس بابداع والاخلاص لتلك الدراسة، مضيفة أن من عوامل نجاحها فى هذا المجال أستاذة الجامعة التى قاموا بالاشراف عليها ومنهم: الدكتورة فايزة هيكل والدكتورة سليمة إكرام، وبالفعل كانوا أفضل من درسوا لها علم الاثار.

وأكدت، أن لا يجب الحديث عن توثيق التراث المصري دون استخدام التكنولوجيا، فيوجد الان العديد من البرامج التى تتيح الحفاظ على المتاحف والسجلات والمخازن الاثرية المختلفة، مشيرة إلى أن في ظل جائحة كورونا أًبحت الحوكمة الالكترونية أن تتيح العديد من المصادرة والكتب التاريخية من أهم المكتبات إلكترونيا.

وأوضحت أن الهدف الرئيس لتوثيق التراث هو الاتاحة لجميع الأشخاص أن يتمتعوا بمعرفة هذا التاريخ العظيم، مؤكدة أن يوجد العديد من الأصوات المسجلة لهذا التاريخ للأشخاص الأمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021