ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تعلن التوصل لآلية لاسترداد أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:10 م
إيران تعلن التوصل
إيران تعلن التوصل لآلية لاسترداد أموالها المجمدة في كوريا ال
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أنها توصلت إلى آلية لاستعادة أموالها المجمدة لدى كوريا الجنوبية.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، في تصريح له حول  الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية: "كانت لي في الأسبوع الماضي محادثات (هاتفية) مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بطلب منه، والذي اعلن بانه يبذل اقصى مساعيه للوصول الى نتيجة في هذه القضية، ونحن من جانبنا نتابع القضية أيضا".

وأضاف ظريف، أن "الآليات تم الاتفاق حولها، ولكن يبدو ان الكوريين لم يحصلوا لغاية الآن على التراخيص اللازمة لذا فانهم يعلنون بانهم يتابعون القضية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني، بالقول إنه "من منظور إيران لا ضرورة لأخذ الترخيص من الأمريكيين ولكن مع ذلك فان الجانب الكوري يسعى لأخذ التراخيص من أمريكا للإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدیه".

وجدير بالذكر أن الأموال الإيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأميركية.

وقال المسؤول الإيراني إن صادرات إيران من النفط بلغت 20 مليار دولار سنويًا في المتوسط خلال العامين الأخيرين، فيما كانت فوق 40 مليار دولار خلال الأعوام الماضية.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سول: نائب وزير الخارجية يتوجه لإيران لمناقشة قضية الناقلة المحتجزة

سول وطهران تتفقان على مواصلة المحادثات حول الإفراج عن السفينة الكورية والأصول الإيرانية المجمدة

إيران: احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية لا علاقة له بقضية الأرصدة المجمدة

ظريف: لن نتخذ الخطوة الأولى للعودة للاتفاق النووي‎

هل تفرج كوريا الجنوبية عن الأصول الإيرانية المجمدة لديها؟ تعرف على شرطها للتنفيذ

ترشيحاتنا

شركة فرنسية توقع عقد إدارة وتشغيل القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور إلى العاشر من رمضان

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

القضاء الإداري يؤيد ترشح ضياء رشوان في انتخابات نقابة الصحفيين

موسيماني يستعد لتحفيظ لاعبي الأهلي خطة مواجهة فيتا كلوب

هند عبدالحليم ووالدها فى ضيافة منى الشاذلى.. اليوم

وزير الرياضة يعلن تفاصيل دفعة جديدة من المبادرة الرئاسية "دراجتك صحتك"

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021