مباحث القاهرة تسدد ضربة قوية لمروجى السموم وتضبط 4 "دليفري مخدرات"

سدد رجال مباحث القاهرة ضربة موجعة لعصابات ترويج المواد المخدرة ، حيث تمكنوا من ضبط 4 تجار مخدرات "دليفري مخدرات"، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.





وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي إخطارا بتمكن رجال المباحث بقسمي مصر الجديدة والسلام أول من ضبط 4 تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم.

ففى مصر الجديدة ، تمكن المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث القسم من القبض علي تاجر ملابس وسائق أثناء استقلالهما سيارة يستخدموها فى ترويج الحشيش .

أما فى مدينة السلام ، تمكن ضباط مباحث قسم السلام أول من ضبط مسجلة خطر حال تواجدها بمنطقة سكنها وبحوزتها هيروين و حشيش ومبلغ مالى بقصد الاتجار ، واعترفت بتحصلها على المواد المخدرة من شخص مقيم بمحافظة الشرقية، تم ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه مسجل خطر حال استقلاله سيارة وبحوزته هيروين وحشيش .

كما تمكن ضباط السلام أول من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا دراجة نارية (بدون لوحات) وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس المخدر ، ومبلغ مالى ، وسلاح أبيض ، ميزان حساس ، عدد 2 هاتف محمول ، وأمر اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.