ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مباحث القاهرة تسدد ضربة قوية لمروجى السموم وتضبط 4 "دليفري مخدرات"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:48 م
صدى البلد
Advertisements
كتب – محمد صبري :

سدد رجال مباحث القاهرة ضربة موجعة لعصابات ترويج المواد المخدرة ، حيث تمكنوا من ضبط 4 تجار مخدرات  "دليفري مخدرات"، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.


 وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي إخطارا بتمكن رجال المباحث بقسمي مصر الجديدة والسلام أول من ضبط 4 تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم.

 

ففى مصر الجديدة ، تمكن المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث القسم من القبض علي تاجر ملابس وسائق أثناء استقلالهما سيارة يستخدموها فى ترويج الحشيش .

 

أما فى مدينة السلام ، تمكن ضباط مباحث قسم السلام أول من ضبط مسجلة خطر حال تواجدها بمنطقة سكنها وبحوزتها هيروين و حشيش ومبلغ مالى بقصد الاتجار ، واعترفت بتحصلها على المواد المخدرة من شخص مقيم بمحافظة الشرقية، تم ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه مسجل خطر حال استقلاله سيارة وبحوزته هيروين وحشيش .

 

كما تمكن ضباط السلام أول من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا دراجة نارية (بدون لوحات) وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس المخدر ، ومبلغ مالى ، وسلاح أبيض ، ميزان حساس ، عدد 2 هاتف محمول ، وأمر اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

 

مباحث القاهرة تسدد ضربة قوية لمروجى السموم وتضبط 4 "دليفري مخدرات"
مباحث القاهرة تسدد ضربة قوية لمروجى السموم وتضبط 4 "دليفري مخدرات"
مباحث القاهرة تسدد ضربة قوية لمروجى السموم وتضبط 4 "دليفري مخدرات"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط تاجر مخدرات قبل ترويج سمومه على عملائه بالقاهرة

ضبط تاجر مخدرات بحوزته سلاح وحشيش في مصر الجديدة

حبس تاجر مخدرات لحيازته سلاح وحشيش في مصر الجديدة

حبس عاطل وزوجة نجله حولا شقة بالسلام لمصنع أستروكس

بـ 800 ألف جنيه.. ضبط 10 كيلو حشيش وكيلو هيروين بحوزة تاجر مخدرات بالقاهرة

القبض على دليفري مخدرات في مصر الجديدة

ترشيحاتنا

بعد وفاة حالتين بسبب لقاح كورونا.. العالم بين نارين

حكم الحصول على قرض بضمان وديعة بنكية.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

في ذكرى ميلاد عبد الله فرغلي.. اعرف مهنته قبل احتراف الفن

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

الدنيا لسه بخير..عامل أمن بمول تجاري بطنطا يعثر على 320 ألف جنيه ويعيدهم لصاحبهم

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

مصابان بـ"شلل سفلي".. توأم بني مزار المخترع: نحلم بمقابلة الرئيس السيسي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور