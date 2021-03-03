لجنة التجارة الخارجية بالمستوردين تعد مذكرة حول سرعة الإفراج الجمركي ونتائج الفحص المعملي

قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللجنة تعد مذكرة بشأن المرحلة القادمة في توجه الدولة حول سرعة الإفراج ونتائج الفحص المعملي للقضاء علء التكدس بالموانئ.









وأوضح الملواني، في تصريحات صحفية، أنه سيتم عقد اجتماعات دورية تضم المستوردين ومسئولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تيسير حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية تعد الأولوية في نشاط لجنة التجارة بالشعبة العامة للمستوردين.









وأشار إلى أن المستوردين لديهم تحفظات على القانون الجديد للجمارك، لكنه أيضا يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولًا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، لافتًا إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.









وناشد رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، هيئة الصادرات والواردات بسرعة الإفراج للعينات من الهيئة للتواكب مع سرعة الإفراج الجمركي، وحتى نتجنب التأخير.