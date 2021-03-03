لجنة التجارة الخارجية بالمستوردين تعد مذكرة حول سرعة الإفراج الجمركي ونتائج الفحص المعملي

قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللجنة تعد مذكرة بشأن المرحلة القادمة في توجه الدولة حول سرعة الإفراج ونتائج الفحص المعملي للقضاء علء التكدس بالموانئ.
وأوضح الملواني، في تصريحات صحفية، أنه سيتم عقد اجتماعات دورية تضم المستوردين ومسئولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تيسير حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية تعد الأولوية في نشاط لجنة التجارة بالشعبة العامة للمستوردين.
وأشار إلى أن المستوردين لديهم تحفظات على القانون الجديد للجمارك، لكنه أيضا يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولًا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، لافتًا إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.
وناشد رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، هيئة الصادرات والواردات بسرعة الإفراج للعينات من الهيئة للتواكب مع سرعة الإفراج الجمركي، وحتى نتجنب التأخير.