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برلمان

مساحته 5 افدنة..السجيني يطالب التنمية المحلية بإعداد تقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:26 م
اجتماع لجنة الادارة
اجتماع لجنة الادارة المحلية بالبرلمان
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ماجدة بدوي
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، ملف توقف اعمال  مجمع خدمات منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، في ضوء  طلب الإحاطة المقدم من النائب وائل الطحان بحضور خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعلاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وممثلي وزارة الآثار. 

وأوصت اللجنة، بتوجيه وزارة التنمية المحلية بعقد إجتماع مع مسؤولي هيئة الاوقاف ووزاره الاثار بحضور ممثل عن محافظة القاهرة لبحث الامر واعداد تقرير بشأنه، وأكدت اللجنة البرلمانية تأييدها ودعمها لقرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بتخصيص ارض مساحتها 5 فدان لصالح إنشاء مجمع خدمات لحي المطرية لاسيما مع الزياده السكانية. 

كما أوصت لجنة الادارة المحلية، بعقد جلسة تاليه في مذه لا تزيد عن 60 يوما لمناقشة التقرير الذي من المتوقع أن تنتهي إليه وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن. 

وفي بدايه الاجتماع، استعرض وائل الطحان، تفاصيل المشكله، بايضاحه أن مجمع الخدمات بحي المطرية والذي وجه رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في عام 2015 بإنشاءه، توقف منذ عام 2017 بسبب تعدد جهات الولاية مابين وزاراتي الأوقاف والآثار فضلا عن تداخل وزارة الزراعة، لافتا إلي أن المشروع كان يضم عدد من الخدمات الحيوية لأهل المنطقة ومنها وحدة اطفاء، نقطة شرطه، مركز شباب، مكتب بريد، وعدد من المدارس وشهر عقاري. 

وتضامن معه النائب دودو العمدة، مؤكدا معاناة أهالي المطرية منذ 5 سنوات بعدما شعرت بسعادة عارمة مع بدء تنفيذه.

من جانبه أكد أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الاوقاف، إن الهيئة لا تعطل أو تعرقل أي مشروعات للنفع العام طالما استوفي الشروط اللازمة، لكنها لا دخل لها بالتصاريح والتراخيص فهي جهة مالكة، لافتا إلي أن تخصيص الارض ليس معناه خروجها من ملكية الاوقاف،
ولا مانع لدينا في الاستبدال بأرض أخري، أو دفع ثمن الارض وفقا للمعايير المعمول بها. 

من جانبه اوضح أيمن العشماوي، رئيس قطاع الاثار المصرية بوزاره الاثار، إن الوزاره هي أحد جهات اصدار تصاريح للترخيص، والأرض موضع المشكله لا نمانع في شأنها إقامة مشروعات منفعه عامة، لكننا كنا نقوم بالتنقيب في المنطقة وعندما طالبنا بالتنسيق وقتها عندما فوجئنا بالبناء، وجه رئيس الحي وقتئذ بانه يوجه العمال بالبناء وفيما معناه "سيبكم" من الاثار علي حد قوله. 

وأضاف العشماوي، أننا قمنا بالتنقيب في المساحات الخالية من الأرض و المتخللات، مشيرًا إلي أنه سيعرض الأمر علي اللجنة الدائمة بالوزارة والتي تنعقد شهريا لبحث الامر في ضوء توصيه اللجنة البرلمانية. 

الأمر الذي عقب عليه أحمد السجيني بقوله : "تعودت علي مناقشه موضوعات معقده كثير، ولطالما اثبت  أيمن العشماوي انه رجل وطني متزن يأتي لكي يحل أي إشكالية.
مساحته 5 افدنة..السجيني يطالب التنمية المحلية بإعداد تقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية
مساحته 5 افدنة..السجيني يطالب التنمية المحلية بإعداد تقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية
مساحته 5 افدنة..السجيني يطالب التنمية المحلية بإعداد تقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية
مساحته 5 افدنة..السجيني يطالب التنمية المحلية بإعداد تقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية
مساحته 5 افدنة..السجيني يطالب التنمية المحلية بإعداد تقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية
مساحته 5 افدنة..السجيني يطالب التنمية المحلية بإعداد تقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية
مساحته 5 افدنة..السجيني يطالب التنمية المحلية بإعداد تقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية
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