شركة فرنسية توقع عقد إدارة وتشغيل القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور إلى العاشر من رمضان

شهد اليوم المهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائيLRT (عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) وذلك بحضور السفير الفرنسي لدى مصر، ستيفان روماتيه وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.





وقد قام بتوقيع العقد من الجانب المصــــــــرى الدكتور عصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ومن الجانب الفرنسي لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP DEV الفرنسية .





وخلال فعاليات التوقيع أكد وزير النقل على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المثمر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل مشيرا الى التعاون الكبير مع الشركات الفرنسية في مختلف مشروعات مترو الأنفاق و الجر الكهربائي في مصر سواء في تنفيذ تلك المشروعات أو في التعاون في ادارة وتشغيل وصيانة عدد منها لافتا الى أن هذا التعاقد هو الثاني بين الجانبين للقيام بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة لأحد المشروعات التى تنفذها وزارة النقل حيث سبق توقيع عقد ادارة وتشغيل الشركة الفرنسية للخط الثالث لمترو الانفاق وهو ما يجسد استمرار التعاون المصري الفرنسي المشترك كما يضمن كفاءة التشغيل بين الخط الثالث (بإعتبارها الشركة التى تقوم بتشغيله) والقطار الكهربائي LRT بالإضافة لتشغيل المحطة التبادلية العملاقة عدلى منصور مما سيقلل مشاكل التداخل بين أكثر من مشغل لافتًا الى أن هذا التعاقد يضمن تطبيق نفس الأسلوب الذي تتبعه الشركة في تشغيل الخط الثالث (تنظيم الإجراءات ونظام إدارة المخازن ونظام إدارة الصيانة...) مما سينعكس إيجابيًا على تحقيق أعلى إيرادات ممكنة من التذاكر وكذلك الإيرادات الأخرى من مصادر التمويل الغير تقليدية ، علاوة على الإعتماد على العمالة المصرية بنسبة 95% مما سيسهل عملية نقل الخبرات الي الفنيين والمهندسين والعمال في هذا المجال للإستفادة منهم في تشغيل المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال خطتها الطموحة لتطوير قطاع النقل الحضري داخل القاهرة الكبري والاسكندرية والمحافظات الاخري وحيث يأتى النقل السككي بالجر الكهربائي على رأسها لانها وسائل آمنة وصديقة للبيئة.





وأشار وزير النقل إلى أن مشروع القطار الكهربائي يبلغ طوله 90 كم وعدد 16 محطة لافتًا إلى أنه قد تم الإنتهاء من معظم الأعمال الإنشائية بالمشروع ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات وأعمال السكة تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال الإشارات كما تم الإنتهاء من تصنيع عدد 4 قطارات من إجمالي 22 قطارًا بالصين حيث أنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ليتم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية في إحتفالات أكتوبر 2021 مشيرا الى أن القطار الكهربائي يمثل مثابة شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) لتحقيق الإنتقال السريع والأمن بالقاهرة تنفيذًا للخطة التوسعية التى تنتهجها الدولة في مشروعات النقل بالجر الكهربائي والذي يتم تنفيذه في مصر للمرة الأولى .





جدير بالذكر أن المشروع يبدأ من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيًا لطريق (القاهرة –الاسماعيلية) الصحراوى إلي مدينة بدر ، ثم يتفرع شمالًا بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الادارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة (1) بعــــــدد 11 محطة سطحية ، والثانية من بعد محطة العاصمة(1) حتي محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بعدد 1 محطة سطحية (محطة الفنون والثقافة) و الثالثة جنوبًا بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع) وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية للمشروع حوالي 79%





ومن جانبه أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بتوقيع هذا العقد مشيرًا إلي أنه إستمرارًا للتعاون والعلاقات القوية بين فرنسا ومصر في مختلف المجالات وخاصة قطاع النقل ، كما "أشار إلي أن الشركة الفرنسية ستبذل قصار جهدها لتقديم مستويات خدمة عالمية في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعي القطار الكهربائي LRT الذي تم توقيعه اليوم بالإضافة إلي تشغيل وإدارة الخط الثالث للمترو الذي تم توقيعه سابقًا كما أعربت رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP DEV الفرنسية عن سعادتها بتجديد أواصر التعاون بين وزارة النقل المصرية والشركة الفرنسية لإدارة أحد أكبر المشروعات الهامة في قطاع الجر الكهربي بمصر ، مشيرة إلي أنه سيتم تقديم أعلي مستويات الخدمة بما يوازي نظيرتها المقدمة في فرنسا





جدير بالذكر أن الشركة الفرنسية ستقوم بإنشاء وإدارة مركز للسيطرة والتحكم في محطة عدلي منصور للسيطرة علي الخط الثالث والقطار الكهربائي LRT كما ستقوم الشركة الفرنسية بتدريب العمالة والموظفين المصريين سواء بفرنسا أو بمصر علي إدارة وصيانة وتشغيل وسائل النقل المتعاقد عليها ( الخط الثالث – القطار الكهربائي LRT ) وأن تنفيذ هذا التعاقد حاليًا كان ضروريًا أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات لتواجد الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور إنتهاء أعمال الإنشاء .