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برلمان

طلب مناقشة عامة لاستبيان سياسة الحكومة للنهوض بالأقصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس الوزراء، ووزير السياحة والآثار ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لاستبيان سياسة الحكومة حول خطتها للنهوض والارتقاء بأوضاع مدينة الأقصر سياحيًا واقتصاديًا ووتنمويًا.

وقال "إدريس"، في طلبه اليوم، أن الأقصر من عام 2011، وهي تحتضر سياحيًا، فأصاب القطاع حالة من الركود لم تشهدها المحافظة منذ مذبحة الدير البحري الشهيرة في نهاية التسعينات، وهو ما أثر بالسلب على العاملين بالقطاع، فأكثر من 60 % من أبناء المحافظة يعملون بها وفي الصناعات المكملة لها.

وتابع "إدريس"، أن وزيري السياحة والطيران زارا الأقصر، وتفقد الوزيران الأوضاع على حقيقتها، واستمع الوزيران لأوجاع المواطنين ومشاكلهم ، وهي زيارة كانت في محلها وتستحق الإشادة، وننتظر من جميع المسؤولين الحكوميين في مختلف المواقع، متابعة الأوضاع بأنفسهم، وإجراء لقاءات مفتوحة مع المواطنين.

وأشار "عضو سياحة البرلمان" إلى أن الأقصر بما لها من مكانة سياحية عالمية وتاريخية، التي كانت تعد على رأس المحافظات التي تساهم في الدخل القومي لمصر، تحتاج إلى خطة استثمارية عاجلة تُشرف عليها لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، وخبراء في الاقتصاد، يُخرج عنها مجموعة من التوصيات والمقترحات قابلة للتنفيذ حتى تعود الأقصر إلى سابق عهدها.
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