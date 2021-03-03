ضبط شخص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج





أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج ، "شقيقه " - يعمل بالخارج بإحدى الدول) .. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى ، وإرسالها للأول على حسابه البنكى أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.