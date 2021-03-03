ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم تسهيل مناقصات حكومية





تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسهيل حصوله على مناقصات من الجهات الحكومية وعدم تنفيذه ما تم الاتفاق عليه.









وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على مناقصات من الجهات الحكومية من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين، وقدرته على تسهيل الحصول على تلك المناقصات خلافًا للحقيقة، وقيامه بالاستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى بزعم تسهيل حصوله على مناقصة من إحدى الشركات، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.









عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.