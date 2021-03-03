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برلمان

رئيس محلية النواب: الصحافة سلطة رابعة وعدم تعاون الحكومة مع البرلمان يجعل أداءه شكليا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:12 م
النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني
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ماجدة بدوى
أشاد النائب أحمد السجيني ، بالدور الوطني الذي تلعبه الصحافة فى خدمة الدولة المصرية ، والمجتمع ،مؤكدا أنها شريك أساسي في تشكيل الوعي العام. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة، فى حضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال. 

وأكد السجيني،أن الصحافة سلطة رابعة ، فلدينا سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، لافتا إلى ان المواطنين هم من عينوا الصحافة سلطة رابعة. 

وتابع :" أن غياب المسئولين هو الذى يجعل المواطن اللجوء الي وسائل الاعلام .. وأن الاعلام الوطني، هو من يعرض الحل وليس التنظير وهدم الدولة ". 

يأتي ذلك فى الوقت الذى اكد فيه النائب أحمد السجيني، علي أهمية التعاون بين البرلمان والحكومة ،مؤكدا انه خلال اجتماع رئيس الوزراء برؤساء اللجان ، وجه إليه رسالة عتاب قائمة على الاصلاح المؤسسي والتعاون بين السطتين بسبب عدم تعاون بعض الوزراء مع البرلمان. 

وذكر السجيني أنه كان هناك مشكلة فى طري محور الجيرزة تتعلق بانبعاث رائحة كريهة ، يشعر بها كل من يمر علي المحور ، وخاطب وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية خلال أحد الجلسات العامة ، بأهمية بحث الأمر ولكن لم يصل إليه أي ردود لكتابتها فى التقرير المتعلق بذلك الشأن. 

وواصل السجيني " البرلمان هوصوت الشعب وان لم يكن هناك تواصل من الحكومة يصبح اداءه اداء شكلي ، وهو ما يتطلب التواصل الدائم من أجل مصلحة الوطن المواطن ".

وأشاد السجينى بحرص محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال ، علي المشاركة فى اجتماعات لجنة الغدارة المحلية ، وهو ما يعكس رغبة حقيقة منه فى حل مشاكل المواطنين.
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