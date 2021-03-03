ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: السيسى تدخل فى التوقيت المناسب لإنهاء أزمة قانون الشهر العقارى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:53 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
فريدة محمد
أكد النائب سيد المنوفى عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادى والوقف ودشنا بمحافظة قنا أن قرار الرئيس السيسى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية موجها تحية قلبية للرئيس السيسى على هذا القرار التاريخى.

وقال " المنوفى " فى بيان له اصدره اليوم : إن القرار يؤكد أن الرئيس هو قائد يشعر بنبض شعبه، بعدما حسم هذا الملف الذى شهد جدلا كبيرا خلال الأيام الماضي ، مشيرًا الى ان الواقع أكد للشعب المصرى العظيم أن السيسى يحرص دائمًا على الانحياز التام للمواطنين البسطاء والفئات غير القادرة من الشعب المصرى العظيم، ودائما يتدخل فى التوقيت المناسب ليحقق مطالب الشعب.

وأضاف أن تدخل الرئيس السيسى فى هذا التوقيت المناسب يؤكد للرأى العام المصرى حرص القيادة السياسية على الاستجابة الفورية لمطالب المصريين.

مؤكدًا ان تدخل الرئيس السيسى يحمل دلالة واضحة للغاية تؤكد متابعته الدقيقة لنبض الشارع المصرى وما يتعلق بالمواطنين وإحساسه بمشاكلهم واتخاذ القرارات الفورية التى تكفل حلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عنوان تحقيق العدالة الاجتماعية

علاء عابد عن تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري: الرئيس يسمع نبض الشارع

استجابة سريعة من الرئيس السيسي لنبض الشعب المصري.. نواب: توجيهاته بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري دلالة على إحساسه بأوجاع المواطنين.. والفترة المقبلة ستشهد تيسيرات جديدة لهم

عضو بالشيوخ: قرارات الرئيس تأتي في الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمات.. فيديو

نائب: إعلام "الإرهابية" أصيب بالخرس بعد تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

النائب محمود قاسم: قرار السيسى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى فرصة لإصلاح المرفق

ترشيحاتنا

بـ الفلفل الحراق.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني مع الشيف توتا مراد

القضاء الإداري يؤيد ترشح ضياء رشوان في انتخابات نقابة الصحفيين

السيراميك والجرانيت والسليكون.. الفرق بين أدوات الطهى الصحية والضارة

حكم الحصول على قرض بضمان وديعة بنكية.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

سندس حشانة : الأهلي نادي عربي بمواصفات أوروبية.. وفخورة بكوني أول محترفة في تاريخ النادي

انتظروا التصعيد.. الأهلي لـ صدى البلد : لن نستكمل مباريات الموسم الماضي لدوري اليد بالقوائم القديمة

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

مصابان بـ"شلل سفلي".. توأم بني مزار المخترع: نحلم بمقابلة الرئيس السيسي .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021