نائب: السيسى تدخل فى التوقيت المناسب لإنهاء أزمة قانون الشهر العقارى

أكد النائب سيد المنوفى عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادى والوقف ودشنا بمحافظة قنا أن قرار الرئيس السيسى بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية موجها تحية قلبية للرئيس السيسى على هذا القرار التاريخى.





وقال " المنوفى " فى بيان له اصدره اليوم : إن القرار يؤكد أن الرئيس هو قائد يشعر بنبض شعبه، بعدما حسم هذا الملف الذى شهد جدلا كبيرا خلال الأيام الماضي ، مشيرًا الى ان الواقع أكد للشعب المصرى العظيم أن السيسى يحرص دائمًا على الانحياز التام للمواطنين البسطاء والفئات غير القادرة من الشعب المصرى العظيم، ودائما يتدخل فى التوقيت المناسب ليحقق مطالب الشعب.





وأضاف أن تدخل الرئيس السيسى فى هذا التوقيت المناسب يؤكد للرأى العام المصرى حرص القيادة السياسية على الاستجابة الفورية لمطالب المصريين.





مؤكدًا ان تدخل الرئيس السيسى يحمل دلالة واضحة للغاية تؤكد متابعته الدقيقة لنبض الشارع المصرى وما يتعلق بالمواطنين وإحساسه بمشاكلهم واتخاذ القرارات الفورية التى تكفل حلها.