شكرى: نطالب الحوثيين بالاستجابة للمبادرات الدولية بوقف إطلاق النار





وأضاف شكرى ، خلال كلمتة المذاعه اليوم ، أنه يطالب الجانب الحوثى بالاستجابة للمبادرات الرسمية للتوقف عن إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية على أسس شرعية ودولية .





وأشار وزير الخارجية المصرى، إلى أننا نسعى لحفظ وجدة اليمن والشعب اليمنى الشقيق الذى دفع أثمان غالية بسبب هذه الحرب، لافتا إلى أن إنجاز هذا الهدف يدفع ثمنها الجميع .









وبما يحفظ وحدة الشعب اليمنى الشقيق الذى يجقع أثمان كبيرة بسبب الخرب مضر على أتم الاستعدد لبذل كافة الجهود لتعزد اليمن كما كانت

أود أن أثمن دور الأشقاء العرب فى دعم مصر والسودان حول سد النهضة والذى أكده القرار الصادم. وتابع وزير الخارجية ، أن مصر على اتم الاستعداد بذل الجهود لكى يعود اليمن كما كان ، لأن هذا ما يستحقة اليمنيون ، منوها إلى أننا نود أن نستغل هذه المناسبة ندعم موقف مصر والسودان فى مفاوضاتها الجارية حول سد النهضة لضمان عدم مساس حقوقهم المشروعة فى هذا الشأن والذى أكده قرار مجلس الجامعة العربية.

قال وزير الخارجية المصرى ، سامح شكرى ، إن مصر ملتزمة بدعم كافة الجهود لإنهاء الصراع فى اليمن ، مؤكدًا دعم مصر الكامل للإجراءات التى تتخدذها لمملكة العربية السعودية من أجل حماية أراضيها فى وجه الاعتداءات الحيثية .