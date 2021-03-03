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وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:00 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
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شيرين عادل
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لم تدخر جهدا من أجل المساهمة فى إقرار الأمن والسلام فى ليبيا والوقوف فى وجه الأفكار الظلامية التى تدفع بها بعض الدول، والتى تسعى لتحقيق أهدافها حتى وإن كان ذلك على حساب الغير.


وأضاف "شكرى"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، أن الحدود الممتدة التي تجمع بين مصر وليبيا تجعل مصر أكثر حرصا على أن تنعم ليبيا وأهلها بالأمن والأمان.


وأشار إلى أن مصر سعت للتوصل لتسوية سياسية بناءً على مخرجات برلين وقرارات الشرعية الدولية، ودعمت المفاوضات التى تضم جميع الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وصولا لاتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير بـ جنيف واختيار رئيس الوزراء، والمجلس الرئاسى، وهو ما يشكل فى مجمله خطوة على الطريق السليم.


وأوضح أن مصر تؤكد صعوبة تحقيق الاستقرار المرجو واستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا في ظل استمرار التدخلات التركية فى المنطقة، والتي تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أرض عربية شقيقة.
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