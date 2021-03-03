5248 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الرياضيات واللغة الأجنبية بأولى ثانوي ببورسعيد

أدى 5248 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى فى محافظة بورسعيد امتحان مادتى الرياضيات و اللغة الأجنبية الاولى.









وأكد نبوىى باهى وكيل وزارة التربية و التعليم ان عدد المدارس الحكومية التى اجرى بها الامتحان بلغ 24 مدرسة وعدد المدارس الخاصة التى اجرى بها الامتحان 8 مدارس باجمالى 32 مدرسة.









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وقال باهى إن نسبة الحضور فى الفترة الأولى بلغت 99.81% بينما بلغت نسبة الحضور فى الفترة الثانية 99.79%.









وشدد باهي على أن غرفة العمليات المركزية لم تسجل اى شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان.









وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد الى انه تمكن أداء الامتحان الفترة الأولى 97.62% كما تمكن من أداء الامتحان الفترة الثانية 96.68%.









وأكد باهي عدم تلقي المديرية اي بلاغات من لجان الامتحانات بوجود حالات اشتباه بفيروس كورونا.





