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أخبار العالم

بيلاروسيا تجدد دعمها لـ سوريا فى الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:41 م
صدى البلد
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ندى عبد العزيز
جددت بيلاروسيا دعمها لحقوق سوريا فى الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

وأكد "أندريه سافينيخ" رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في مجلس النواب البيلاروسي خلال لقائه سفير سوريا لدي جمهورية بيلاروسيا محمد العمراني، أن بلاده تقف إلى جانب سوريا في وجه الإجراءات الاقتصادية الظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية عليها، وفقًا لوكالة الأنباء السورية.

وأعرب العمراني عن تقدير سوريا للموقف البيلاروسي الداعم لها فى حربها ضد الإرهاب، مؤكدًا على وقوفها بجانب بيلاروسيا فى وجه أي من محاولات للتدخل فى شؤونها الداخلية.

وأكد الجانبان على أن العلاقة التى تربط سوريا وبيلاروسيا علاقة صداقة تاريخية متينة.

وشدد الجانبان على أن هناك رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات والصداقة على مختلف الأصعدة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وخاصة في المجال البرلماني بما يسهم في تمتين العلاقات القائمة بين مجلس الشعب السوري ومجلس النواب البيلاروسي وبين الشعبين الصديقين.
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