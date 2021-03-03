بيلاروسيا تجدد دعمها لـ سوريا فى الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها

جددت بيلاروسيا دعمها لحقوق سوريا فى الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.





وأكد "أندريه سافينيخ" رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في مجلس النواب البيلاروسي خلال لقائه سفير سوريا لدي جمهورية بيلاروسيا محمد العمراني، أن بلاده تقف إلى جانب سوريا في وجه الإجراءات الاقتصادية الظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية عليها، وفقًا لوكالة الأنباء السورية.





وأعرب العمراني عن تقدير سوريا للموقف البيلاروسي الداعم لها فى حربها ضد الإرهاب، مؤكدًا على وقوفها بجانب بيلاروسيا فى وجه أي من محاولات للتدخل فى شؤونها الداخلية.





وأكد الجانبان على أن العلاقة التى تربط سوريا وبيلاروسيا علاقة صداقة تاريخية متينة.





وشدد الجانبان على أن هناك رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات والصداقة على مختلف الأصعدة.



