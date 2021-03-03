حقوق لا تقبل المساومة.. أبو الغيط: فلسطين تقع في قلب الأولويات العربية..فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن المنطقة العربية مازالت تعيش فى بؤره تهديدات خطيرة محيطة بها وستظل تبعاتها واثارها مخيمة على الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية.





وأضاف ، أبو الغيط ، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم، أن المنافسة بين الأقطاب اشتدت، وبدون شك التطورات العالمية لها انعكاس على المنطقة ولابد من الاستمرار فى الدفاع عن قضايانا العادلة .

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إلى أنه لابد من التعبير عن المصالح العربية بصوت واحد يعكس وحده الإرادة واجتماع الكلمة .





وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى أثبت لمن يهمه الامر ان فلسطين تقع فى قلب الأولويات العربية.



