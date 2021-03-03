أمين جامعة الدول العربية: ندعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم، يأتي في ظروف تتواصل فيه التحديات في العالم والمنطقة العربيةـ، مضيفا أن تتواصل التحديات التي تواجهها دولنا العربية بسبب جائحة كورونا .









وأضاف «شكري» خلال اجتماعات الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية، أن مصر تواصل جهدها لنصرة القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر عازمة على السير قدما لدعم القضية الفلسطينية حتى الوصول لتسوية عادلة.





وأشار إلى أن مصر رحبت بقرار السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في العام الجاري، منوها إلى أننا سنقف في وجه الأفكار الظلامية التي تسعى لها بعض الدول على حساب أمن ومقدرات الغير، خاصة أن العالم العربي ليس في أفضل حالاته.





وتابع أننا أكدنا رفضنا القاطع للتدخلات التركية في المنطقة، لافتا إلى أن الشعب السوري يدفع وحدة الثمن وعلينا إعادته إلى الحاضنة العربية ، والحل السياسي في سوريا يجب أن يتضمن إخراج جميع القوات الأجنبية منها.





وأوضح أن الشعب اليمني يدفع الثمن غاليا بسبب الحرب ومصر تبذل كافة الجهود من أجل إعادة السلم إليه، مشيرا إلى أن الموقف المصري إزاء سد النهضة لا ينتقص من حقوق اي طرف، مؤكدا أن ندعم المملكة العربية السعودية في إجراءتها لحماية أرضيها.



