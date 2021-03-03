ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمين جامعة الدول العربية: ندعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:32 م
سامح شكري
سامح شكري
Advertisements
قسم التوك شو
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم، يأتي في ظروف تتواصل فيه التحديات في العالم والمنطقة العربيةـ، مضيفا أن تتواصل التحديات التي تواجهها دولنا العربية بسبب جائحة كورونا .


وأضاف «شكري» خلال اجتماعات الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية، أن مصر تواصل جهدها لنصرة القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر عازمة على السير قدما لدعم القضية الفلسطينية حتى الوصول لتسوية عادلة.

وأشار إلى أن مصر رحبت بقرار السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في العام الجاري، منوها إلى أننا سنقف في وجه الأفكار الظلامية التي تسعى لها بعض الدول على حساب أمن ومقدرات الغير، خاصة أن العالم العربي ليس في أفضل حالاته.

وتابع أننا أكدنا رفضنا القاطع للتدخلات التركية في المنطقة، لافتا إلى أن الشعب السوري يدفع وحدة الثمن وعلينا إعادته إلى الحاضنة العربية ، والحل السياسي في سوريا يجب أن يتضمن إخراج جميع القوات الأجنبية منها.

وأوضح أن الشعب اليمني يدفع الثمن غاليا بسبب الحرب ومصر تبذل كافة الجهود من أجل إعادة السلم إليه، مشيرا إلى أن الموقف المصري إزاء سد النهضة لا ينتقص من حقوق اي طرف، مؤكدا أن ندعم المملكة العربية السعودية في إجراءتها لحماية أرضيها.

ومن جانبه نوه أحمد أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية تدعم موقف مصر والسودان فى مفاوضاتها الجارية حول سد النهضة لضمان عدم مساس حقوقهم المشروعة فى هذا الشأن والذى أكده قرار مجلس الجامعة العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سامح شكري: حرص الدول العربية على حضور الاجتماع الوزارى الطارئ دليل على الوحدة

شكرى: مجلس الجامعة العربية أقر مجموعة من القرارات لمواجهة التحديات الراهنة

متمسكون بقرارات الشرعية الدولية.. شكري: إدارة أمريكا الجديدة سوف تنخرط في القضية الفلسطينية

موقف مصر ثابت .. محمد العرابي يشيد باستضافة القاهرة جلسات الحوار الفلسطيني

سامح شكري: دعم مطلق من الدول العربية للقضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

فواكه تساعد على الهضم

موقف إنسانى للراحلة أحلام الجريتلى ... تفاصيل

وزير الخارجية القطري يشكر مصر على جهودها خلال رئاسة مجلس الجامعة العربية.. فيديو

وزير الرياضة يعلن تفاصيل دفعة جديدة من المبادرة الرئاسية "دراجتك صحتك"

الحكومة : التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا عالميًا يؤدى إلى 4 تريليونات دولار خسائر اقتصادية

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغيير إطارات فورد F-150 خارج التوكيل يلغي ضمانها

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بـ الحجاب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور لها