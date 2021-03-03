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أمين عام الجامعة العربية يحذر من حملة حوثية ممنهجة للتصعيد في اليمن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:41 م
أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
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ياسمين القصاص
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: إنه يتم دعم الشعب الفلسطيني حول عقد الانتخابات الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، باعتباره إضافة لتعزيز الموقف الفلسطيني في الداخل والخارج، مكملا "نرصد حملة حوثية ممنهجة للتصعيد في اليمن، وذلك بهدف السيطرة على المدينة ونهب مواردها الطبيعية، وقد تسبب التصعيد العسكري فى فرار عشرات الآلاف من المحافظة التى كانت ملاذا آمنا لأكثر من مليون لاجئ يمنى".

وأضاف "أبو الغيط"، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، أن تصعيد الحوثى هو إشارات ورغبات إيرانية ويأتى تنفيذا لاستراتيجية متهورة تستخدم اليمن استخدام خاطئ من دون اعتبار للتابعات الخطيرة على حياة السكان المدنيين.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية ،أن المجلس الوزارى الطارئ على جدول أعماله قضية فلسطين ورسالة الاجتماع الوزارى لمن يهمه الأمر أن فلسطين تقع فى القلب من الأولويات العربية.

وأكد  الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قضيتها اجتماعا حول الحق الفلسطيني الذى لا يقبل المساومة وإقامة الدولة ذات السيادة على حدود 67 و عاصمة القدس الشرقية القضية الفلسطينية ، فقد تعرضت القضية الفلسطينية لاختبار خلال الندوات الماضية.
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