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وزير الخارجية: مصر حريصة على إبقاء القضية الفلسطينية في مقدمة الاهتمام الدولي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:30 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية المصري
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ندى رأفت

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر حرصت على بذل جميع الجهود من أجل نُصرة القضية الفلسطينية، في الوقت الذي تعرضت القضية إلى هزة شديدة خلال الأعوام القليلة الماضية، مشيرا إلى أنها حرصت بقدر ما استطاعت على إبقاء القضية على أجندة الاهتمام الدولي.


وأضاف سامح شكري، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: "سعينا إلى تعزيز انخراطنا في إطار مجموعة ميونخ التي هدفت إلى محاولة جسر الهوة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وكسر حالة الجمود".


وأشار وزير الخارجية المصري، إلى جهود الدولة المصرية مع جهود الأردن الشقيق من أجل هذه الأزمة، ومن ثم جاء الاجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني، في ديسمبر من عام 2020، ثم أتى بعد اجتماع الجمعية في 8 فبراير عام 2021، وبالتالي فإن مصر عازمة على السير قدما لدعم القضية الفلسطينية للوصول لتسوية عادلة وشاملة، يسترد به الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وينشئ دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام.


وتابع: "لقد رحبت مصر بقرار السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وهذا يأتي مع جهودنا المستمرة في دعم الحوار الوطني الفلسطيني، سعيًا لإنهاء حالة الانقسام التي لم يستفد منها إلا الأطراف التي تسعى إلى امتداد حالة الصراع، وذلك على حساب أمن واستقرار الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني". 

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