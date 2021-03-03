محافظة الإسكندرية: تطهير وتعقيم عدد من المدارس

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات موسعة لتطهير وتعقيم عدد من المدارس حرصًا على سلامة الطلاب، ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر حي المنتزة أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تطهيم وتعقيم 9 مدارس بنطاق الحي، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.





أقرأ أيضًا:

حي الإبراهيمية .. الفن الروماني يعانق سحر الإسكندرية.. شاهد



ونفذ حي ثان العامرية حملة تطهير واسعة شملت 7 مدارس ابتدائية واعدادية ومعهدين ازهريين، وعددًا من الشوارع بقرية " حلب " بدائرة الحي.

وفي السياق نفسه، قام حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، بتطهير 8 مدارس بمحيط الحي.

يأتي هذا وفقًا لتوجيهات محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف بمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية بكل حزم ومعاقبة المخالفين حرصا علي سلامة المواطنين



وفي سياق متصل، واصلت وحدة الإزالة الفورية بمحافظة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفني الهندسي، حملاتها لإيقاف أعمال البناء المخالف.



حيث تمكنت وحدة الازالة من إيقاف أعمال بناء بالعقار ٣٨/١ منطقة السيوف شماعة بنطاق حي المنتزه أول وتم التحفظ على سيارة نقل ، و2 لودر، مولد كهرباء كبير ، ماكينة لحام وكمية كبيرة من الأسمنت.



كما تمكنت من إيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن بشارع سيدى كمال وتم التحفظ على كميات من الحديد وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة في كل أحياء المحافظة.

