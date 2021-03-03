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فن

صابر المداح.. حمادة هلال يشارك كواليس مسلسل المداح

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:38 م
حمادة هلال
حمادة هلال
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ندى فكري

 نشر الفنان حمادة هلال صورة من مسلسله الجديد "المداح"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وظهر حمادة هلال  في الصورة من كواليس مسلسل ""المداح"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2021.

 

وعلق حمادة هلال علي الصورة كاتبًا: "صابر المداح #‏مدد_يارب #مسلسل _المداح رمضان 2021 ‏بإذن الله"

 

وجاءت التعليقات من قبل متابعيه عبر السوشيال ميديا، كالآتي:

 

ايوة بقي يا نجم – بالتوفيق والنجاح – مسلسل شكله هيبقي حلو.

 

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان حمادة هلال، أغنية بعنوان "بحب الجدعنة"، والتي طرحها علي طريقة الفيديو كليب عبر قناته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

 

وعاد حمادة هلال في فكرة فيديو كليب "بحب الجدعنة"، بفيلمه السينمائي "حلم العمر"، والذي مثل فيه دور ملاكم داخل حلبة المصارعة

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