الإحالة للدستورية.. المفوضين توصى برفض قرار الأوليمبية ضد مرتضى

وأكدت الهيئة أن القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، وهى غير ملزمة لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية لأنها غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة.

ورفضت دفع اللجنة الأوليمبية الخاص بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأن صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك زالت لتجميد مجلسه عن نادي الزمالك، مؤكدة أنه أقام الدعوى بوصفه محامي، ومن ثم يتوافر بشأنه شرطا الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن.









ورفضت دفع الهيئة الخاص بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاعات التي تكون اللجنة الأوليمبية طرفًا فيها، باعتبارها لا تعد جهة إدارية من أشخاص القانون العام وإنما تعد شخصًا من أشخاص القانون الخاص، وذلك لأن اللجنة تتوافر بشأنها مقومات الجهات الإدارية على اعتبار أن أموالها تدخل في إطار المال العام.



