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تعليم

تمريض القاهرة توجه تعليمات مهمة للامتحانات الأونلاين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:45 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت إدارة كلية التمريض بجامعة القاهرة ، عن بعض الإرشادات الهامة التى يجب على طلاب الدراسات العليا اتباعها قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول أونلاين. 

وننشر فى هذا التقرير اهم التعليمات التى قررتها كلية التمريض : 

- التأكد من جودة الاتصال بالإنترنت المستخدم قبل الامتحان. 

- استخدام الكمبيوتر لإجراء حيث يفضل desktop browser لمنصة البلاكبورد . 

- قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بالكامل قبل بدء بالإجابة . 

- التأكد من حفظ سؤال إجابة كل سؤال ولكن لا يمكن الرجوع للسؤال مرة اخرى بعد حفظ إجابة السؤال. 

- لا يسمح للطلاب بالدخول للامتحان بعد مرور 30 دقيقة .

- الضغط على السهم الصحيح عند النقل إلى سؤال آخر .


وكان قد وجه الخشت، عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة.

كما شدد رئيس الجامعة بإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.

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