سامح شكري: مصر لم تسع إلى انتقاص حق أي طرف في مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الموقف المصري لم يسعَ إلى انتقاص حق أي طرف خلال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف، خلال كلمته اليوم أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن مصر لا زالت تسعى للوصول إلى اتفاق يضمن حق إثيوبيا، ولا يعتدي على حق مصر والسودان في نهر النيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة العادية 155، لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء بالجامعة.

ووافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية، لخمس سنوات مقبلة.

ورشحت مصر أحمد أبو الغيط، لمنصب أمين جامعة الدول العربية، لفترة ثانية.

ويناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال واعتماد القرارات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين في اجتماعهم الذي عقد خلال الجلسات المنعقدة الاثنين الماضي، بمقر جامعة الدول العربية، في القاهرة.