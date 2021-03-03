إزالة الإشغالات وتشوينات الأخشاب المقامة بالمخالفة بطريق الزقازيق / بلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس بإزالة كافة الإشغالات وتشوينات الأخشاب المخالفة أمام شونة المواطن "ح.م.ح " الواقعة بطريق بلبيس / الزقازيق والمتعدي صاحبها علي حرم الطريق وذلك لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين، موجهًا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كان محافظ الشرقية خلال مروره اليوم بمدينة بلبيس تلاحظ له شونه أخشاب يقوم صاحبها بتشوين الأخشاب متعديًا علي حرم الطريق مما يترتب عليه إشغال للطريق وتعطيل لحركة السيارات والمارة، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس برفعها فورًا ومراجعه ملكية وتراخيص جميع المحال والورش وقطع الأراضي التي تستخدم في أغراض التشوين للوقوف على مدى قانونية إستخدامها وتطبيق القانون علي المخالفين.

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وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قام علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس بإستقدام لودر لإزالة ورفع تشوينات الأخشاب المخالفة وتحرير محضر مخالفة لصاحب الشونة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله , مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان لمراجعة التراخيص الممنوحة لأصحاب المحال التجارية والشون والورش بطريق بلبيس / الزقازيق لإتخاذ اللازم حيال المخالف منها قانونًا.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل علي زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي ، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء على مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في السادس من شهر فبراير 2021 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة تحصين خلال الثلاث أسابيع الأولي من الحملة بتحصين 158 ألف و 757 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وتحصين 158 ألف و619 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع وترقيم و تسجيل 7 آلاف و 944 رأس ماشية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادى المتصدع لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدي خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.