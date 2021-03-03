ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأطفال في خطر .. الأمم المتحدة تحذر من استمرار إغلاق المدارس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:59 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ياسمين سامي
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يوم الأربعاء، من تغيب الأطفال عن الذهاب للمدرسة بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت المنظمة وفقًا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، إن أكثر من 168 مليون طفل حول العالم تغيبوا عن المدرسة منذ ما يقرب من عام بسبب قيود كوفيد -19 ، واصفة تأثير عمليات الإغلاق على أنها "طوارئ تعليمية كارثية".

ووفقًا لليونيسيف، كانت غالبية المتضررين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، التي حذرت من أن الأطفال الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس في العالم.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف ، هنريتا فور ، في بيان: "مع اقترابنا من عام واحد لوباء كوفيد -19 ، نتذكر مرة أخرى حالات الإغلاق الطارئة للتعليم في جميع أنحاء العالم". 

وتابعت: مع كل يوم يمر ، يتراجع الأطفال في المستويات التعليمية حتى أصبحوا غير القادرين على الوصول إلى التعليم الشخصي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اختيار المطربة اللبنانية يارا سفيرة إقليمية لليونيسف

مصر 9455 مولودا.. 371.504 حالة ولادة حول العالم في أول أيام 2021

"يونيسيف": أطفال العالم لا يمكنهم تحمل عام آخر من الاضطراب المدرسي بسبب كورونا

اليونيسف: أكثر من نصف الأطفال في سوريا بلا تعليم

الأمم المتحدة: 400 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الموت جوعا

تحذير وطلب بتدخل عاجل من الأمم المتحدة.. 4 دول على حافة المجاعة

ترشيحاتنا

شاهد.. خالد يوسف في أول ظهور بعد عودته إلى مصر

30 بندقية أوتوماتيكية.. سرقة قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل

هبوط جديد| 6 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب..تعرف على قيمة الأعيرة

إعلان غير متوقع للصحة العالمية ..دولة مثيرة للجدل تحصل على لقاحات كورونا

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

Advertisements

عالجنا الأمر سريعا بلا مشاكل.. وزير التعليم يعلق على أزمة خطأ امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

شاهد.. خالد يوسف في أول ظهور بعد عودته إلى مصر

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم.. شاهد

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

شاهد.. انهيار خالد يوسف أثناء تشييع جنازة شقيقه في القليوبية

فناربخشة التركي: لن نتعاقد مع مصطفى محمد ولو أصبح مثل ميسي لهذا السبب

قائمة الزمالك .. باتشيكو يحشد أسلحته لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الحجاب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

دون مكياج.. صبا مبارك تستعرض جمالها على إنستجرام

شاهد.. انهيار خالد يوسف أثناء تشييع جنازة شقيقه في القليوبية