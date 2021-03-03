وزير خارجية الأردن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي

قدم أيمن الصفدي ، وزير خارجية الأردن ، التهنئة إلى وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ال ثاني على توليه رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، موجها الشكر أيضًا لوزير الخارجية المصري سامح شكري ، على ما بذله من جهد وعمل خير خلال توليه رئاسة المجلس في الدورة السابقة.





وقال أيمن الصفدي ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إن اجتماع اليوم يؤكد على العمل المشترك لإيجاد أفق حقيقة لانهاء الاحتلال ، وتحقيق السلام الشامل العادل ، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.





وأضاف وزير خارجية الأردن: "الآن هو وقت البدء في العمل"، مشيرًا إلى البوادر التي أعلنتها الإدارة الأمريكية الجديدة ، مواقف أوروبية تستوجب تفاعل المبادرة معها ، لتقديم الموقف العربي الجامع لتحقيق السلام الشامل ، وحشد الدعم له .





وأكمل " الصفدي " ، أن الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية مازالت مستمرة وهي تنسف كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل ، لذلك لابد من العمل الجماعي لحشد المجتمع الدولي لوقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي .