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وزير خارجية الأردن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:59 م
أيمن الصفدي ، وزير
أيمن الصفدي ، وزير خارجية الأردن
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ندى رأفت

قدم أيمن الصفدي ، وزير خارجية الأردن ، التهنئة إلى وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ال ثاني على توليه رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، موجها الشكر أيضًا لوزير الخارجية المصري سامح شكري ، على ما بذله من جهد وعمل خير خلال توليه رئاسة المجلس في الدورة السابقة.


وقال أيمن الصفدي ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إن اجتماع اليوم يؤكد على العمل المشترك لإيجاد أفق حقيقة لانهاء الاحتلال ، وتحقيق السلام الشامل العادل ، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.


وأضاف وزير خارجية الأردن: "الآن هو وقت البدء في العمل"، مشيرًا إلى البوادر التي أعلنتها الإدارة الأمريكية الجديدة ، مواقف أوروبية تستوجب تفاعل المبادرة معها ، لتقديم الموقف العربي الجامع لتحقيق السلام الشامل ، وحشد الدعم له .


وأكمل " الصفدي " ، أن الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية مازالت مستمرة وهي تنسف كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل ، لذلك لابد من العمل الجماعي لحشد المجتمع الدولي لوقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي .
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