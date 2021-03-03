ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظة سوهاج تتلقى أكثر من 138 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:51 م
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن المحافظة تلقت 138 ألفًا و307 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بمحافظة سوهاج، وذلك منذ بدء التصالح وحتى الآن، وتحصيل مبلغ 622 مليون و59 ألف جنيه.

ولفت إلى انتهاء المدة الزمنية المُحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية شهر مارس الجاري.


وناشد محافظ سوهاج المواطنين ممن لم يتقدموا بسرعة التقدم بطلبات التصالح، مشيرًا إلى أن  المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة توافد عليها خلال الفترة الماضية أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم.

وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية التصالح.
 
وأكد "الفقي" على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء حتى السادسة مساء، بالإضافة إلى تلقي الطلبات بالوحدات القروية تيسيرًا على المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء قبل 31 ديسمبر

محافظ أسيوط يشدد على تكثيف العمل لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

محافظ كفر الشيخ يعتمد عددًا من قرارات التصالح في مخالفات البناء

الوادي الجديد: تلقينا 619 طلب تصالح.. وتحصيل 3.2 مليون جنيه مخالفات

إيقاف أربع حالات بناء مخالف في حملة بسوهاج

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات"حياة كريمة" بـ"عرابة أبو الدهب"

ترشيحاتنا

دولة عربية تتخطى 5000 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

داخل لجنة الامتحان.. مصرع طالبة إثر أزمة قلبية مفاجئة في سوهاج

إثيوبيا تتراجع: نسعى لحل يرضي الجميع في أزمة سد النهضة

ابني مسعور بيعضني ويضربني.. مأساة أم تعرض ابنها لصدمة عصبية بعد حادث قطار بتر أطرافه ..فيديو

في أول اجتماع للحكومة.. نداء عاجل من مجلس الوزراء الكويتي للجميع

دعوة عاجلة من أمير الكويت.. ما الأمر؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب

السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة

بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور