محافظة سوهاج تتلقى أكثر من 138 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، إن المحافظة تلقت 138 ألفًا و307 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بمحافظة سوهاج، و ذلك منذ بدء التصالح وحتى الآن، وتحصيل مبلغ 622 مليون و59 ألف جنيه.





ولفت إلى انتهاء المدة الزمنية المُحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية شهر مارس الجاري.









وناشد محافظ سوهاج المواطنين ممن لم يتقدموا بسرعة التقدم بطلبات التصالح، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة توافد عليها خلال الفترة الماضية أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم.





وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية التصالح.