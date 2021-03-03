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وزير خارجية فلسطين : نأمل في عودة الدعم العربي لنا خلال 2021 ..فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:11 م
رياض المالكى، وزير
رياض المالكى، وزير خارجية فلسطين
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ياسمين القصاص
قال رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، إن بلادنا اجتاحتها أزمات عميقة وفرت للغربي والأجنبي موطئ قدم، مضيفا: "نأمل أن نحافظ على هذه الروح في اجتماعنا النصف سنوي، آملين أن يشهد عام 2021 تضامن العالم العربي وعودة الدعم العربي الحقيقي للقضايا الملحة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في أنشطتها الاستيطانية. 

وأضاف وزير خارجية فلسطين، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لجامعة الدول العربية، أنه في إطار الحديث عن القضية الفلسطينية وجب القول "أننا متفائلون أكثر من أي وقت مضى لإنهاء حالة الانقسام التي استمرت حوالي 15 عامًا من خلال العمل الجاد نحو الانتخابات، التي تعتبر الباب الذي تم فتحه لنا للعبور نحو المصالحة ولم شمل العائلة الفلسطينية الكبيرة". 

وأشار "وزير خارجية فلسطين"، إلى أن "نرفض تدخل أى جهة في هذه الانتخابات، سياسيا أو تمويلا، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أننا نأمل دعم الجميع في تحفيز كل القوى الفلسطينية على العمل بصالح انتخابات ديمقراطية شفافة تعكس رغبة الناخب الفلسطيني لمواجهة تحديات المرحلة".
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