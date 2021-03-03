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أخبار العالم

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين في الكويت والأمير نواف يوجه لها رسالة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:59 م
الحكومة الكويتية
الحكومة الكويتية الجديدة
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قسم الخارجي
أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أن استقالت الحكومة السابقة في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة.
 
وكان أمير الكويت كلف رئيس الوزراء المستقيل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تشكيل حكومة جديدة بعد أن تقدمت حكومته باستقالتها في كانون الثاني الماضي. 
 
ووبحسب وكالة كونا الرسمية، وجه أمير الكويت رسالة للحكومة الجديدة قائلا "أمامكم مسؤوليات جسام لا سيما في هذه المرحلة المهمة" و"إنني على يقين أنكم قادرون على مواجهتها والإنطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الاصلاح والتنمية".
 
وكان رئيس الوزراء الكويتي قدم في 13 يناير رسميا استقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها.
 
وجاءت الاستقالة عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي وإعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
 
 وكانت المعارضة الكويتية عززت موقعها في الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس من ديسمبر الماضي بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة.
 
وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.
 
وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.
 
وبين منتصف 2006 و2013 ولا سيما بعد الربيع العربي في 2011، شهدت البلاد استقالة عشر حكومات.
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