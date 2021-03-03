نشرة الفن| روبى تثير الجدل بسبب فيديو.. وموقف إنسانى للراحلة أحلام الجريتلى

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:









دعم الفنان ماجد المصري ابنه بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا و نشر صورة تجمعهما عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق ماجد المصري قائلا :" إصابة المصري الصغير بفيروس كورونا ، بس انت أبو الرجولة يا ادم "













كشف الفنان كريم أبو زيد لصدى البلد عن تفاصيل برنامجه الجديد الذي يقدمه على قناة الشمس الذي ستبث خلال الأيام المقبلة.

وقال كريم: "أخوض تجربه جديده وهى تقديم البرامج حيث أقدم برنامج "الكافيه" مع الإعلاميه نيرمين الشريف.

وأضاف البرنامج لايت خفيف، سيذاع ثلاثه أيام في الأسبوع يومى السبت والأحد والاثنين وسيكون لمدة ساعتين













تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خلال الساعات القصيرة الماضية، فيديو قصيرا للنجمة روبى وهى تقوم بالرقص فى حفلة أمس، وتفاعل معه عدد كبير من جمهورها، حيث نال إعجابهم.



وكانت النجمة روبي أحيت حفلا غنائيا ضخما تحت سفح الأهرامات بحضور عدد محدد من الجمهور الذين تواجدوا عقب اتباع الإجراءات الاحترازية من كشف للحرارة والتعقيم بالكحول الطبي للوقاية من "كورونا" ووسط أجواء الهواء الطلق.













تحتفل اليوم الفنانة سهير رمزى بعيد ميلادها ؛ حيث إنها من مواليد عام 1946، بمحافظة بور سعيد.

اشتهرت الفنانة سهير رمزى بزيجاتها المتعددة فقامت بالزواج من الفنان إبراهيم خان، والأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي اشتهر بزيجاته المتعددة من الفنانات ، كما تزوجت من سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي ثم رجل الأعمال الخليجي محمد الملا.













كشف المخرج صبحى يوسف، عن موقف انسانى عن الراحلة احلام الجريتلي.

وكتب خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " كان زمان السفر الرسمي للمهرجانات المسرحية ليس بالساهل حيث كانت المهرجانات قليلة والسفر لا يتم الا من خلال وزارة الثقافة، لذلك عندما تلقينا دعوة للسفر الى المملكة المغربية بمسرحية من إخراجي رفض بعض المسئولين سفر الطفل المشارك في العرض في دور اساسي بحجة انه صغير ولا أحد يتحمل مسئولية سفره".



