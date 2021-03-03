سامح شكري: نهنئ الشقيقة قطر على رئاسة الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية

قدم السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، التهنئة لقطر على توليها رئاسة مجلس جامعة الدول العربية الدورة الحالية، متمنيًا للزميل محمد عبد الرحمن كل التوفيق في إدارة المجلس.





وقال سامح شكري، خلال الجلسة الافتتاحية اليوم لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إننا نهنئ الشقيقة قطر على رئاسة الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية، متمنيا لها كل التوفيق في إدارة المجلس.





وتابع وزير الخارجية إن اجتماع اليوم يأتي في الوقت الذي تتزامن فيه التحديات التي لا يزال يواجها العالم ومنطقتنا العربية، من جائحة كورونا، وما تتركه من آثار عميقة على جميع مناحي الحياة، معقبًا: "أود أن أستفيد من هذه الفرصة، لتقديم الشكر إلى الأطقم الطبية في جميع الدول العربية، والذين يتحملون عبء هذا الوباء في الصفوف الأولى بكل شجاعة".





وأضاف أن الوضع العربي إجمالًا ليس في أفضل حالاته، فالعدو لم يعد قاصرًا على ما يأتي من الخارج ويهدد حدودنا، بل إن العدو أصبح يأتي من بين صفوفنا، في صورة أفكار شاذة ومتطرفة، حيث وجدت من يغذيها إلى أن أصبحت المعارك تدور داخل شوارعنا وبيوتنا وعلى الحدود.





وتابع: "لعل هذه الظروف المستجدة تدعو لتكاتف الدول وتلاحمها لمواجهة هذه المصاعب والمخاطر، وقد أصبحت منطقتنا مسرحا لصراعات لا تنتهي، ولا سبيل لمواجهتها إلا بتوحيد الصف العربي".





وأشار إلى أن المشاركة الرفيعة في اجتماع اليوم، هي دليل على إدراك الدول العربية بشكل واضح على حجم التحديات وخطورتها، من أجل ترسيخ الروابط التي تجمعنا، مؤكدًا أن مصر عازمة على السير قدما لدعم القضية الفلسطينية حتى الوصول لتسوية عادلة