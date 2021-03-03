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محافظات

مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستجيب لـ 610 شكاوى خلال فبراير

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:29 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية الدورالذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام والذي يُعد واجهة حضارية للمحافظة ويعبرعن رغبتها فى تحقيق التواصل المستمر بين الدولة و المواطنين  فضلًا عن دوره الفعال فى تخفيف المعاناة عن كاهل  المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها فى إطار القانون.

 

وأضاف المحافظ  أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وكذا تلبيه إحتياجاتهم  فى صوره سياسات وبرامج قابله للتنفيذ.

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كما شدد محافظ الشرقية على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد  للمترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى وعدم دخول أى مواطن لديوان عام المحافظة دون إرتداء الكمامة فضلًا عن إتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

 

وفى هذا الإطار أكد إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد أستقبل خلال شهر فبراير الماضى 610 شكوي تم الرد علي 564 شكوى منها بنسبة  92٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام وجاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والإستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وإنجازها بأقصي سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

 

وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين ان الشكاوى التى إستقبلتها الإدارة خلال شهر فبراير الماضي تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.

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