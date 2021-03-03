نشرة المرأة والصحة..علاقة الأذن الداخلية بتوازن الحركة.. من هم المهددون بفقدان السمع؟.. وأعراض وعلاج السل الكامن

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..
يحتفي العالم اليوم في الـ 3 من مارس من كل عام ، بـ اليوم العالمي للسمع
، ويعد السمع من أهم الحواس، ويساعد على توصيل التنبيهات إلى المحادثات المهمة على مدار اليوم ، فإن حاسة السمع لدينا مهمة لتوصيل المعلومات، والطريقة التي يعمل بها الجهاز السمعي معقدة بشكل لا يصدق وتتطلب عددًا من الوظائف للعمل بشكل صحيح ، بما في ذلك:
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لـلسمع وهو أحد أهم الحواس التى تمكن الإنسان لتواصل مع البيئة المحيطة والأشخاص الآخرين ولكن بعض الأشخاص يحدث لديهم خلل فى هذه الحاسة ويصابون بـ ضعف أو فقدان السمع .
تكيسات الأذن الحميدة عبارة عن كتل أو أورام في الأذن ولا تشكل خطورة كبيرة على الصحة لكنها فى بعض الحالات تسبب مضاعفات، تشمل ، فقدان السمع ، إذا كان الورم كبيرًا، وإصابة الكيس ، وإصابة قناة الأذن، واحتباس الشمع في قناة الأذن.
يعتبر السل
مرضًا معديًا تسببه المتفطرة السلية، والتي تؤثر بشكل رئيسي على الرئتين ، مسببة مرض السل
الرئوي (السل الرئوي)، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد تتأثر أجزاء أخرى من الجسم أيضًا مما يؤدي إلى الإصابة بالسل خارج الرئة، وينتشر السل بسهولة في الأماكن المزدحمة وفي ظروف سوء التغذية والفقر، كما ينتقل بشكل رئيسي عن طريق التعرض للقطرات المحمولة جوًا من السعال أو العطس، والأعراض الشائعة لمرض السل
هي السعال والحمى ونفث الدم وألم الصدر والتعب وفقدان الوزن، ويُعتبر المرضى الذين يعانون من واحدة أو أكثر من هذه العلامات أو الأعراض "مشتبهًا في إصابتهم بالسل".