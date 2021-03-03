نشرة المرأة والصحة..علاقة الأذن الداخلية بتوازن الحركة.. من هم المهددون بفقدان السمع؟.. وأعراض وعلاج السل الكامن

تكيسات الأذن الحميدة عبارة عن كتل أو أورام في الأذن ولا تشكل خطورة كبيرة على الصحة لكنها فى بعض الحالات تسبب مضاعفات، تشمل ،

فقدان السمع ، إذا كان الورم كبيرًا، و

إصابة الكيس ، وإصابة قناة الأذن، واحتباس الشمع في قناة الأذن.