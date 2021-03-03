نشرة أخبار العالم.. خطوة جديدة من إثيوبيا تجاه سد النهضة.. تحذير خطير من مدير FBI.. إعلان غير متوقع للصحة العالمية.. ووزير سعودي يحذر من خطر جماعة الإخوان

خطوة جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

بلومبرج: استثمارات أجنبية وثقة عالمية متزايدة في الاقتصاد المصري

وزير سعودي يحذر من خطر جماعة الإخوان ويصفهم بالفئة الضالة

مدير FBI يحذر من أمر خطير بـ أمريكا

إعلان غير متوقع للصحة العالمية حول لقاحات كورونا





شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعة وتصدر ذلك:









خطوة جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة





أعربت إثيوبيا، عن استعدادها للتفاوض بحسن نية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.









وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن أديس أبابا تتوقع استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان قريبا والوصول لاتفاق، واكدت استعدادها للتفاوض بحسن النية.





كما أعرب مفتي عن تمسك إثيوبيا بالوساطة الأفريقية في ملف سد النهضة، وقالت إنها تأمل في نجاحها.





وأكدت مصر والسودان، أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي؛ يُحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.





وشدد البلدان - في بيان مشترك صادر في ختام مباحثات وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدى بالقاهرة - على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة.. وطالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.





بلومبرج: استثمارات أجنبية وثقة عالمية متزايدة في الاقتصاد المصري





ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي المصري بلغت مستوى غير مسبوق تاريخيًا، لتعكس من اتجاه حركة تدفقها إلى الخارج خلال عام 2020 مدفوعة بتداعيات أزمة جائحة كورونا.





ونقلت الوكالة عن رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية محمد حجازي أن الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية بلغت 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، ما يعكس حجم الثقة العالمية المتزايدة في الاقتصاد المصري.





وأوضحت الوكالة أن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أذون وسندات الخزانة المصرية جاء مدفوعًا بارتفاع سعر الفائدة الحقيقي، حيث احتلت مصر المركز الثاني عالميًا بعد فيتنام من حيث سعر الفائدة الحقيقي بين 50 دولة شملها مسح لوكالة "بلومبرج".





وقالت الوكالة إن المستثمرين الأجانب ضخوا عشرات المليارات من الدولارات في سوق الدين المصرية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وإن تراجعت تلك الاستثمارات خلال العام الماضي بفعل أزمة فيروس كورونا، فبلغت 17.5 مليار دولار في ربيع 2020.





وأكدت الوكالة أن إدارة الدين في مصر تجتذب اهتمامًا عالميًا كبيرًا، حيث تحقق الحكومة المصرية تقدمًا كبيرًا في خطط تقليل الاعتماد على الاقتراض من خلال تمديد متوسط​ أجل استحقاق دينها.





وارتفعت نسبة صافي إصدارات السندات إلى 110٪ من الطرح المحلي بنهاية فبراير، وهو ما يتخطى نسبة 80% المستهدفة التي حددتها الدولة كهدف للوصول إليها بحلول يونيو.





وزير سعودي يحذر من خطر جماعة الإخوان ويصفهم بالفئة الضالة





حذر وزير سعودي من خطر جماعة الإخوان، معتبرًا عناصرها من أعداء الأوطان.





قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن خطر الإخوان أصبح الآن واقعًا ملموسًا يشاهده جميع أبناء الدنيا لما يقومون به من أعمال إرهابية في أوطانهم.





قال آل الشيخ، إن عناصر الجماعة يتعاونون مع أعداء الأوطان لتدميرها بمن فيها وتدمير أرضهم ومن عليها.





وأكد إن هذا ولاشك جرم عظيم لم يمارس في تاريخ العالم بهذه الصفة الوحشية التي نراها الآن في كثير من الدول العربية والإسلامية، بل تعدى شرهم وتعدى تآمرهم إلى الدول الأخرى.





اعتبر آل الشيخ الإخوان "فئة ضالة"، حيث جاء حديثه بمناسبة إطلاق المبادرة الدعوية والإرشادية للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء بمشاركة وزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة.





وأضاف: رسالتي لجميع أبناء العالم الإسلامي أن يتعظوا بما حصل في البلدان المجاورة لهم من التدمير ومن التشريد ومن إراقة الدماء، وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، وتدمير الأوطان، ولاشك أن هذه رسالة عملية تجسد مدى خطورة هذه الفئة الضالة، فعلى جميع شعوب العالم، وليس الشعوب العربية والإسلامية".





مدير FBI يحذر من أمر خطير بـ أمريكا





حذر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، من خطر الإرهاب الداخلي، ومن إنه يتنامي في بلاده، خاصة في السنوات الماضية، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.





وقال مدير إف بي آي، إن عدد جرائم التطرف زادت في السنوات الأخيرة ووصلت إلى ألفين جريمة، وذلك في كلمة ألقاها أثناء جلسة اللجنة القانونية لمجلس الكونجرس الأمريكي.





وأوضح راي : أن "التطرف المنزلي ازداد بشكل جدي، وعندما تم تعييني لمنصب مدير المكتب عام 2017 تم تسجيل نحو ألف حادث وبحلول نهاية العام الماضي تم تسجيل 1,4 ألف حادث".





تابع راي:" أما الآن فيتم التحقيق في ألفي حادث، وازداد عدد الاعتقالات في القضايا الجنائية المرتبطة بدعاية فكرة التفوق الأبيض العام الماضي بمقدار 3 مرات مقارنة مع عام 2017".





وأضاف :"لسوء الحظ فإن (أحداث اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي التي وقعت في) الـ6 من يناير الماضي لا يعد حدثا منفصلا، وتنتشر مشكلة الإرهاب الداخلي في جميع أنحاء البلاد مثل ورم خبيث وهيهات أن تختفي في المستقبل القريب، الأمر الذي يمثل قلقا رئيسيا".









إعلان غير متوقع للصحة العالمية حول لقاحات كورونا





قررت منظمة الصحة العالمية التوجه نحو كوريا الشمالية وتسليمها كميات من لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، لتطعيم السكان لديها، في ضوء مبادرة دولية تهدف إلى تطعيم سكان العالم بشكل متوزان بين كل الدول مهما كانت النظم الحاكمة في هذه الدول، حتى في دولة مثل كورويا الشمالية.





وقالت المنظمة الدولية إنها عبر برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات ضد الفيروس تقرر تسليم 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى كوريا الشمالية بحلول مايو المقبل.





وذكرت المنظمة أنه عبر برنامجها تخطط لتسليم الجرعات ما بين فبراير ومايو من هذا العام، حيث ستتلقى كوريا الشمالية لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" المنتج من قبل الشركة الهندية "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا".





والدافع الذي يجعل من منظمة الصحة العالمية تعطي كوريا الشمالية هي إنها ضمن برنامج كوفاكس الذي يعطي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.