ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فى يومها العالمى.. الزراعة : نحافظ على الحياة البرية بمصر كونها ثروة قومية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:40 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي/عدسة :محمد المنشاوى
قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ، إن الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الزراعة تهتم بالحياة البرية ، لذا تم الاحتفال به فى حديقة الحيوان، حيث أنها حديقة أثرية وتاريخية وبها آلالاف الأنواع من الحيوانات البرية والزواحف والطيور والحيوانات النادرة .

وأكد "الصياد" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن دستور مصر ينص صراحة على الحفاظ على الحياة البرية الكاملة أيا كانت سواء طيور أو زواحف أو حيوانات، مؤكدا أن دور مصر هى الحفاظ على الحياة البرية فيها لإنها تعد ثروة قومية 

وأشار إلى أن مصرلديها ثروة قومية من الحياة البرية ، إذ نصدر ونستورد منها مما يكون مردود اقتصادى كما نعمل على اكثارها وحمايتها من الانقراض مما يجعلها ثروة قومية باهظة الثمن .

واحتفلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، اليوم الأربعاء 3 مارس، باليوم العالمى للحياة البرية، والذي يوافق أيضا مرور 130 عاما على إنشاء الحديقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد صفقة الـ 3 زرافات.. حديقة الحيوان تفاوض زيمبابوي وبنجلاديش على فيلين آسيوي وأفريقي

الزراعة: تحصين 5.5 مليون ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع و 24 مليون طائر ضد انفلونزا الطيور في 2020.. انفوجراف

الزراعة: دعم حدائق الحيوان بـ3 زرافات و3 ضباع و 3 الباكا خلال 2020

حديقة الحيوان.. استقبال 3 زرافات و3 ضباع خلال 2020.. ونكشف مراحل تحنيط الفيلة نعيمة

فى عيدها الـ 130.. حديقة الجيزة: استقبلنا حيوانات جديدة ولدينا أنواع مهددة بالانقراض

ترشيحاتنا

إعلان غير متوقع للصحة العالمية ..دولة مثيرة للجدل تحصل على لقاحات كورونا

في ذكرى رحيل ياسين إسماعيل ياسين.. قصة وفاته المأساوية بـ السرطان

هبوط جديد| 6 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب..تعرف على قيمة الأعيرة

بعد حفلها الأخير .. الجمهور يطارد روبي

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

السيراميك والجرانيت والسليكون.. الفرق بين أدوات الطهى الصحية والضارة

Advertisements

عالجنا الأمر سريعا بلا مشاكل.. وزير التعليم يعلق على أزمة خطأ امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم.. شاهد

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

شاهد.. خالد يوسف في أول ظهور بعد عودته إلى مصر

شاهد.. انهيار خالد يوسف أثناء تشييع جنازة شقيقه في القليوبية

فناربخشة التركي: لن نتعاقد مع مصطفى محمد ولو أصبح مثل ميسي لهذا السبب

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بـ الحجاب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

دون مكياج.. صبا مبارك تستعرض جمالها على إنستجرام