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رياضة

أحمد مجاهد : اتحاد الكرة كرم أبناءه بمختلف اللعبات من الرياضيين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:17 م
صدى البلد
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يسري غازي
أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أن الجبلاية قامت بتكريم أبنائها من مختلف اللعبات موضحًا  أنه سعيد جدا بالتكريم لأبناء الرياضة ونجوم سابقين ورؤساء أندية وأبناء اتحاد الكرة.

وقال ايضا: كان لابد من تكريمهم وتحدثنا معهم في كافة القضايا الرياضية ومن الضروري الاستفادة بهم كداعمين لاتحاد الكرة وملفات الرياضة المصرية من خلال مواقعهم بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة وكلنا على قلب رجل واحد 

ووجه حازم إمام نجم الزمالك السابق والنائب البرلماني الشكر إلى اتحاد الكرة على تكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين مشيرا الي اته تم التطرق ا خلال التكريم إلى أزمة إجراء الأندية بالدورى لمسحات كورونا.

اشار إلى أن أحمد مجاهد أكد أن شروط المسابقة فى الدورى الممتاز تؤكد على تحمل الأندية كافة تكاليف مسحات الدورى.

وحضر حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق وعضو مجلس النواب إلى مقر اتحاد الكرة لحضور تكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين ومحمد عمر نجم الاتحاد السكندرى فيما غاب حسام غالي نجم الأهلي السابق.

وكرم اليوم الأربعاء الاتحاد المصري لكرة القدم، النواب أعضاء البرلمان من الوسط الكروي فى مقر الجبلاية بالجزيرة.
 
وحضر كل من محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة فى مجلس النواب وطارق السيد رئيس النادى الأوليمبي وطارق السعيد رئيس نادى الترسانة إلى مقر اتحاد الكرة.

وعقد الثنائى جلسة مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى مقر الجزيرة.

وسبق لمسؤلى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الاعلان عن تأجيل الحفل التكريم من السبت الماضى إلى اليوم الأربعاء نظرا لظروف بعض النواب التي حالت دون إقامة حفل التكريم.

ويمثل الرياضيون فى مجلس النواب كلٌ من حازم إمام وحسام غالي ومحمد عمر وآيه مدني. 

يذكر ان اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الاخير برئاسة أحمد مجاهد قررت تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين ، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

كما قررت اللجنة اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار قائما بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.
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