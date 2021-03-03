اطلاق مبادرة "دايرة للابتكار الأخضر " تحت رعاية وزارتى البيئة والتضامن

أطلقت وزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة اضواء المستقبل للتنمية اول مبادرة فى الشرق الأوسط لأبتكارات إعادة التدوير فى مجالات الخشب / القماش/ البلاستيك.





أوطلقت مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية مسابقة دايره للابتكار الأخضر بأجمالى جوائز ماليه 90000 تسعون الف جنيها وبدعم من مؤسسة دروسوس وبمشاركة جامعة حلوان وكلية الفنون التطبيقية وشركة "بسيطة".





وتستهدف المبادرة الشباب من 21 سنة وحتى 45 سنه وسيكون هناك احتضان للأفكار الفائزه من خلال حاضنات اعاده التدوير التى قامت بإنشائها المؤسسة لتخدم الشباب وسيتم تقديم تأهيل إدارى وفنى ومالى وتسويقى للشباب لتتحول أفكارهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع وذلك مساهمه من اضواء المستقبل فى المستقبل الأخضر.



